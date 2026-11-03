Crédit Agricole Auto Bank nombra consejero delegado a François Edouard Drion desde de febrero de 2027 - CRÉDIT AGRICOLE

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

CA Auto Bank, la entidad financiera del sector automoción de Crédit Agricole, ha nombrado a François Edouard Drion como nuevo consejero delegado, con efecto a partir del 1 de febrero de 2027, en sustitución de Giacomo Carelli, quien, asumirá el cargo de Global Head of Automotive, Mobility, Insurance and Services en la empresa matriz Crédit Agricole Personal Finance and Mobility (CAPFM).

Esta transición, de carácter plenamente interno dentro de Crédit Agricole, tiene como propósito reforzar la posición de CA Auto Bank en el mercado europeo de la financiación y la movilidad, así como liderar la próxima fase de desarrollo de la entidad, con el foco puesto en centrar las bases para un crecimiento rentable y sostenible.

"Este paso confirma el papel clave del Banco en los objetivos a medio plazo de la matriz, al tiempo que impulsa las inversiones continuas en movilidad y sostenibilidad", ha explicado Crédit Agricole Auto Bank.

François Edouard Drion cuenta con una dilatada experiencia en el sector bancario y financiero a escala internacional. Se incorporó a Crédit Agricole en abril de 2008 como consejero delegado de Crédit Agricole Serbia (anteriormente Meridian Bank). En diciembre de 2011 fue nombrado consejero delegado de Crédit Agricole Egypt. En septiembre de 2017 asumió la dirección de la Banca Minorista Internacional dentro de Crédit Agricole S.A.

El 1 de enero de 2022 se incorporó a Crédit Agricole Personal Finance & Mobility como director general y consejero delegado de Agos, filial del Grupo en Italia. Antes de incorporarse al Grupo Crédit Agricole, François Edouard Drion trabajó dieciocho años en BNP Paribas, donde ocupó puestos de relevancia como responsable de Banca Minorista para Oriente Medio y consejero delegado de BNP Paribas en Argelia.

"Es un honor para mí asumir este cargo, que me permite aportar mi experiencia en la gestión bancaria adquirida en los mercados internacionales. Mi objetivo ahora es seguir reforzando el posicionamiento de CA Auto Bank en Europa trabajando en sinergia con nuestros socios, prestando apoyo a las redes de ventas y a los clientes finales mediante soluciones eficaces de financiación y movilidad", ha afirmado.