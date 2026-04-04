CSIF urge la restitución del bus para la plantilla de Renault y avisa de "medidas legales y sindicales"

Archivo - Proceso se producción del nuevo Renault Asutral en la factoria de Villamuriel (Palencia). - RENAULT ESPAÑA - Archivo

VALLADOLID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha pedido la restitución "urgente" del servicio de autobuses para la plantilla de Renault, que se ha retirado "sin previo aviso", y ha advertido de que en caso de que no se haya restablecido para el próximo lunes, 6 de abril, tomará "medidas legales y sindicales".

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha denunciado la "interrupción total" del servicio desde el pasado 1 de abril, una situación que "dejó sin transporte a cientos de trabajadores y trabajadoras tanto a la salida del turno de noche como en la entrada de los turnos de mañana", lo que "genera un grave perjuicio a la plantilla".

Ante ello, CSIF ha exigido "explicaciones, responsabilidades y la restitución urgente del servicio" a la dirección de la empresa y ha avisado de que "si este lunes 6 el servicio no está restablecido, tomará las medidas legales y sindicales pertinentes".

Según la información recabada por CSIF, el contrato entre Renault y la concesionaria del servicio, La Regional, expiraba precisamente el 1 de abril y la interrupción se ha producido tras no haber sido la dirección de la empresa "capaz de garantizar la renovación del acuerdo ni la continuidad del servicio".

CSIF considera "imperdonable" que la multinacional "haya permitido una situación de esta gravedad", ya que "los empleados del turno de noche se encontraron a primera hora de la mañana, con apenas seis grados de temperatura, sin autobuses y sin ningún tipo de aviso previo".

Al mismo tiempo, "quienes debían incorporarse al turno de mañana y que dependen de las ocho líneas de autobús que cubren el servicio, también se vieron obligados a buscar alternativas de transporte de urgencia, en muchos casos llegando tarde a sus puestos de trabajo".

Para la organización sindical independiente, "la falta de previsión y la ausencia total de comunicación" por parte de la dirección suponen una "muestra evidente de desinterés hacia la plantill"a, especialmente en un momento en el que se negocia el nuevo convenio colectivo.

"No estamos ante un despiste puntual ni ante la avería de un vehículo, ha aseverado CSIF, que considera esta interrupción "una falta de diligencia gravísima e impropia de una multinacional como Renault".

En este sentido, el sindicato ha ironizado con que la empresa "se queje constantemente de los niveles de absentismo, mientras es incapaz de garantizar uno de los elementos básicos para que la plantilla pueda acudir a su puesto de trabajo, el transporte colectivo".

"No se puede exigir compromiso a la plantilla cuando la empresa falla en lo más básico: planificar, informar y garantizar que los trabajadores puedan llegar y volver de su puesto de trabajo con normalidad", ha señalado CSIF.

De este modo, ha insistido en la restitución "inmediata" del servicio de autobuses, así como en "la depuración de responsabilidades y una compensación económica" para los trabajadores y afectados por la incidencia.

"Dejar a trabajadores sin transporte, sin aviso previo y en plena madrugada constituye una falta de respeto absoluta por su tiempo de descanso, su esfuerzo y su seguridad", ha concluido CSIF.