Archivo - Cupra, BYD y Jeep se alzan con la victoria en el Ecomotion by Ayvens tras mostrar la mayor eficiencia - AYVENS - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los modelos Cupra Tavascan VZ, BYD Atto 2 DM-i Boost y Jeep Compass Altitude se han proclamado vencedores de la edición 2026 del Ecomotion by Ayvens Research Lab, una competición que ha reunido a 23 fabricantes y 28 vehículos electrificados para evaluar su eficiencia en condiciones reales de circulación.

La iniciativa, organizada por Ayvens España, se ha celebrado los días 11 y 12 de junio sobre un recorrido de más de 300 kilómetros entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, consolidándose como uno de los principales encuentros de movilidad sostenible del sector de la automoción en España.

En la categoría de vehículos 100% eléctricos (BEV), el Cupra Tavascan VZ se impuso tras registrar una reducción del 23,7% en el consumo respecto a la cifra homologada bajo el ciclo WLTP.

Por su parte, el BYD ATTO 2 DM-i BOOST logró la victoria en la categoría de híbridos enchufables (PHEV), después de completar el recorrido con un consumo combinado de 17,4 kWh de energía eléctrica y 6,89 litros de combustible.

En la categoría de híbridos (HEV/MHEV), el Jeep Compass Altitude obtuvo el primer puesto al alcanzar una reducción del 24,49% respecto a su consumo homologado.

La edición de este año ha supuesto además una evolución del formato tradicional de la prueba, que pasa a convertirse en un laboratorio de conocimiento sobre movilidad sostenible. Los datos recopilados durante el recorrido servirán para la elaboración de un estudio sobre eficiencia energética y comportamiento real de los vehículos electrificados, que será publicado por Ayvens Research Lab en los próximos meses.

En total participaron 23 marcas automovilísticas, entre ellas BYD, Hyundai, Mazda, MG, Skoda, Alfa Romeo, Alpine, Citroën, Cupra, DS, Fiat, Ford, Genesis, Jeep, Kia, Lancia, Leapmotor, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Renault y Volkswagen Vehículos Comerciales.

La directora general de Ayvens España, Clara Santos, destacó durante la entrega de premios que la iniciativa, con casi dos décadas de trayectoria, se ha consolidado como una referencia para promover una conducción más eficiente y responsable, reuniendo a fabricantes, especialistas y profesionales de la comunicación en torno al objetivo común de avanzar hacia una movilidad más sostenible.

"Demostrar que una movilidad más sostenible depende tanto de la tecnología como de la forma en la que conducimos y de las decisiones que tomamos hoy para avanzar hacia un futuro mejor", ha afirmado Clara Santos.