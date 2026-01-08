Cupra City Garage Madrid recibe un 30% más de visitantes en su segundo año de funcionamiento

Archivo - Uno de los eventos celebrados en el Cupra City Garage de Madrid en 2025 - CUPRA CITY GARAGE MADRID - Archivo

El Cupra City Garage de Madrid ha cerrado su segundo año de funcionamiento con 88.000 visitantes en 2025, un 30% más que el año anterior, que han acudido a los más de 220 eventos celebrados en el espacio, el doble respecto a 2024, ha informado en un comunicado este jueves.

Personalidades como Los Javis, Guitarricadelafuente, Ken Follett, la astronauta Sara García Alonso, El Mago Pop, Pedro Almodóvar o Penélope Cruz han acudido al Garage, ubicado en la calle Serrano en Madrid, junto a talentos emergentes como Judeline, Barry B, o Amore.

La managing director de Cupra City Garage Madrid y Casa Seat, Cristina Vall-Llosada, ha destacado que 2025 ha sido un año clave para el espacio, que ha servido para acabar de "sentar las bases para su consolidación como referente en Madrid".

Además de los eventos culturales, el Cupra City Garage Madrid también acogió durante 2025 una retransmisión en directo de la presentación a nivel mundial del 'showcar' Cupra Tindaya, que tuvo lugar en el salón IAA Mobility 2025 de Múnich (Alemania).

De cara al ejercicio en curso, la entidad ya ha avanzado algunas citas de la agenda, como es el impulso del lanzamiento del modelo Cupra Raval o su participación con su propio equipo en la celebración del campeonato Fórmula E en Madrid.