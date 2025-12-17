Cupra exhibe en las calles de Barcelona su nuevo modelo Raval camuflado - CUPRA

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha exhibido frente al edificio de Casa Seat de Barcelona su nuevo modelo Raval camuflado con un vinilo que evoca el barrio al que rinde homenaje en el marco de la reciente edición de la Cupra Running Tribe, informa en un comunicado este miércoles.

El Cupra Raval se fabricará en la planta de Martorell (Barcelona) y saldrá al mercado en marzo de 2026 con un precio de partida de 26.000 euros, convirtiéndose en el primer vehículo urbano eléctrico del Brand Group Core, unidad de Grupo Volkswagen que incluye a Volkswagen, Skoda, Seat&Cupra y Volkswagen Vehículos Comerciales.

Los otros tres eléctricos urbanos del Brand Group Core son el Volkswagen ID.Polo, que también se producirá en Martorell, y el Skoda Epiq y del Volkswagen ID.Cross, que se fabricarán en las instalaciones de Volkswagen Navarra.

La última Cupra Running Tribe ha reunido a más de 400 'runners' que se han retado hasta llegar al club barcelonés Luz de Gas y que han sido invitados a una oferta gastronómica de la mano de Bar Bocata y una propuesta artística junto a la DJ Martina O'Clock.

El próximo 17 de enero se celebrará la Cupra Tower Running Challenge 2026 Barcelona en Torre Glòries, la carrera vertical que desafía a los asistentes a subir 34 pisos y 125 metros de altura en la torre barcelonesa y que se celebra por primera vez en Barcelona.