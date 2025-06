Cupra logra 13 premios en El Sol, Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha logrado 13 premios en El Sol, el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, uno de los más prestigiosos del sector en Iberoamérica, informa en un comunicado este martes.

En concreto, la campaña 'The First Safety Car On Water', desarrollada por 14 Agency, obtuvo un "excelente resultado" al alzarse con cinco premios Sol de Oro --dos en Exterior, dos en Medios y uno en Activación y Experiencia de Marca--, además de un Sol de Plata en Innovación en Estrategia y Creatividad.

Además, la campaña 'No hay segundo', dirigida por el cineasta y embajador de Cupra Juan Antonio Bayona y desarrollada por la agencia &Rosàs, también fue reconocida con siete premios Sol, incluyendo el Sol de Oro en Producción.

El director global de Marketing de Cupra, Patrick Sievers, ha destacado la "ambición de romper esquemas y desafiar los límites de la creatividad con un espíritu disruptivo" de Cupra.

"Este reconocimiento en los premios El Sol a la innovación publicitaria es una muestra del poder de la creatividad y una enorme motivación de seguir inspirando al mundo con campañas y acciones de marketing", ha añadido.