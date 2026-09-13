Dacia extiende la tecnología híbrida a toda su gama con dos nuevos motores 'Made in Spain' - DACIA

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dacia ha ampliado su oferta de electrificación con el lanzamiento de dos nuevas motorizaciones híbridas desarrolladas y fabricadas en España, con las que extiende esta tecnología a toda su gama térmica. Se trata del motor hybrid 155, que se incorpora al Sandero, y del tribrid 150 4x4, disponible en los modelos Duster y Bigster.

Ambas mecánicas son desarrolladas y fabricadas en la factoría de Motores y el centro de I+D+i de Horse Powertrain de Valladolid, y permiten a la marca avanzar en su estrategia de electrificación manteniendo su enfoque de accesibilidad.

SANDERO ESTRENA EL MOTOR HÍBRIDO DE 155 CV

El Dacia Sandero, líder del mercado español durante más de 13 años y con más de 400.000 unidades comercializadas desde su lanzamiento en 2008, incorporará por primera vez el sistema híbrido autorrecargable hybrid 155, que llegará a la red oficial durante el último trimestre del año desde 19.890 euros.

El sistema combina un motor de gasolina de 1,8 litros con dos motores eléctricos y desarrolla una potencia conjunta de 155 CV. Gracias a la frenada regenerativa y a una transmisión automática sin embrague, el vehículo arranca siempre en modo eléctrico y puede circular en ciudad hasta el 80% del tiempo en modo cero emisiones, según los cálculos de la compañía.

El Sandero Hybrid 155 homologa un consumo de 4,2 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones de 96 gramos de CO2 por kilómetro, convirtiéndose en el primer modelo de la gama Dacia por debajo de la barrera de los 100 gramos de CO2.

UN MOTOR HÍBRIDO DE GASOLINA, ELECTRICIDAD Y GLP

La segunda novedad en la marca rumana es el motor tribrid 150 4x4, una tecnología que combina por primera vez tres fuentes de energía --electricidad, gasolina y GLP-- con un sistema de tracción capaz de funcionar tanto en configuración 4x2 como 4x4.

Este formato está disponible en los Duster (desde 27.790 euros en España) y Bigster (a partir de 30.890 euros), los cuales incorporan una batería de iones de litio de 48 voltios y 0,84 kWh y un motor eléctrico conectado al eje trasero, que permite circular en modo completamente eléctrico durante hasta el 60% del tiempo en ciudad (igualmente según las cifras de Dacia).

El Duster Tribrid 150 4x4 registra consumos desde 7,2 l/100 km con GLP y 5,9 l/100 km con gasolina, con emisiones de 117 y 134 gramos de CO2/km, respectivamente. En el caso del Bigster, las cifras parten de 7,1 l/100 km con GLP y 5,8 l/100 km con gasolina, con emisiones desde 115 y 132 gramos de CO2/km.

El sistema tribrid está asociado a una transmisión automática que combina una caja de doble embrague de seis velocidades para el motor térmico, con levas en el volante, y una caja de dos velocidades para el motor eléctrico.

Además, el Duster y el Bigster mantienen la posibilidad de utilizar GLP, lo que permite reducir el coste de uso alrededor de un 30% y disminuir las emisiones respecto a la anterior oferta mecánica 4x4.

En el caso del Duster, la combinación de dos depósitos de 50 litros --uno de gasolina y otro de GLP-- permite alcanzar una autonomía total superior a 1.500 kilómetros en ciclo WLTP.