Denza estrena en España la tecnología 'Flash Charging' con una recarga en menos de nueve minutos - BYD

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Denza, la marca premium de BYD, ha estrenado en España la tecnología de carga ultrarrápida 'Flash Charging' del fabricante chino con una demostración en la que el modelo Z9GT completó una recarga del 10% al 97% de su batería en 8 minutos y 51 segundos, un registro que la compañía califica como el más rápido logrado hasta ahora en Europa.

La demostración se llevó a cabo en el primer punto de carga 'Flash Charging' instalado en España, ubicado en el concesionario oficial de la marca en Leganés (Madrid), coincidiendo con el inicio de la actividad comercial de Denza en el mercado español.

La tecnología desarrollada por BYD permite alcanzar potencias de carga de hasta 1.500 kilovatios (kW) gracias a la combinación de la segunda generación de sus baterías 'Blade Battery' y la plataforma eléctrica de 1.000 voltios Super e-Platform.

BYD sostiene que este avance busca reducir una de las principales barreras para la adopción del vehículo eléctrico, al aproximar los tiempos de recarga a los necesarios para realizar un repostaje convencional.

La nueva 'Blade Battery' de segunda generación incorpora mejoras orientadas a reducir la resistencia interna de las celdas y la generación de calor durante la carga, mientras que la arquitectura de 1.000 voltios integra batería, motores, electrónica de potencia y sistema de climatización para mejorar la eficiencia energética.

La compañía también ha presentado un nuevo diseño de cargador, con estructura en forma de "T" y cables suspendidos, que facilita el acceso al conector independientemente de la ubicación de la toma de carga del vehículo.

DESPLIEGUE DE LA RED EN EUROPA

BYD prevé instalar 6.000 estaciones de carga ultrarrápida fuera de China antes de que finalice 2027. De ellas, 3.000 estarán ubicadas en Europa, incluidas 300 en España y 50 en Portugal.

Actualmente, el fabricante opera más de 4.200 estaciones de este tipo en China y espera elevar esa cifra hasta las 20.000 antes de que concluya 2026.

El estreno de esta tecnología coincide con el desembarco comercial de Denza en España, donde la marca ya admite pedidos de sus dos primeros modelos.

El primero es el Z9GT, un turismo de orientación deportiva disponible con mecánica 100% eléctrica desde 115.000 euros y en versión híbrida enchufable desde 101.000 euros. El modelo eléctrico equipa una batería de 122,49 kWh, ofrece más de 600 kilómetros de autonomía homologada WLTP y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,7 segundos.

La gama se completa con el monovolumen híbrido enchufable D9 DM-i, disponible desde 78.500 euros, con capacidad para siete plazas, una autonomía eléctrica de hasta 210 kilómetros y un alcance combinado de hasta 950 kilómetros.

Como parte del lanzamiento, los primeros compradores dispondrán de 18 meses gratuitos de acceso a la red de carga ultrarrápida de la marca. La comercialización arrancará inicialmente a través de seis concesionarios oficiales repartidos entre Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Murcia y Baracaldo (Vizcaya), con el objetivo de cerrar 2026 con una red de 13 puntos de venta en España.