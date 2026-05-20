DS abre pedidos del nuevo Nº7, su SUV premium de hasta 740 km de autonomía eléctrica y por 49.400 euros

DS Nº7 - DS

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

DS Automobiles abre los pedidos estos días del DS Nº7, su nuevo SUV compacto del segmento D que estará disponible en versión híbrida desde 46.000 euros y en versión 100% eléctrica (E-Tense) a partir de 49.400 euros, con una autonomía de 740 kilómetros.

"Con la apertura de pedidos para el N°7, DS Automobiles está dando un nuevo paso. Este modelo refleja nuestros altos estándares en cuanto a diseño, tecnología y calidad de la mano de obra, al servicio de una experiencia de conducción diseñada para el confort, la serenidad y el disfrute de nuestros clientes", ha afirmado el director general de DS, Xavier Peugeot.

El DS N°7 100% eléctrico cuenta con tres motores 100% eléctricos que desarrollan 230 CV, 245 CV y 350 CV. Este último está equipado con dos motores y tracción a las cuatro ruedas. Los motores eléctricos para DS N°7 se producen en Trémery (Francia) por Emotors, una empresa conjunta en la que el Grupo Stellantis es accionista.

Todos los motores se benefician de un excedente de potencia único que aporta 30 CV adicionales a la versión de tracción delantera --es decir, 260 CV--, 35 CV a la versión de tracción delantera de larga autonomía, es decir, --280 CV--, y 25 CV a la versión de tracción total de tracción larga, es decir, 375 CV.

Por su parte, el modelo híbrido ofrece una potencia combinada de 145 CV, combinando un motor de gasolina turboalimentado de tres cilindros de 1,2 litros y ciclo Miller de próxima generación con un motor eléctrico de 21 kW (28 CV) integrado directamente en la caja automática de doble embrague de seis velocidades, y una batería de 48V con 0,9 kWh brutos.

Esta arquitectura permite conducir hasta el 50% del tiempo en modo eléctrico en la ciudad, reduciendo el consumo y las emisiones, además de ofrecer una aceleración más suave y sensible gracias al soporte del motor eléctrico.

DISEÑO ELEGANTE Y DINÁMICO

El DS N°7 disfruta de un diseño de alto nivel, con proporciones equilibradas que le otorgan una silueta elegante y dinámica, pero también un sutil equilibrio entre eficiencia aerodinámica y optimización del espacio interior.

Entre las novedades, el modelo incorpora la nueva firma luminosa de la marca inaugurada por DS N°8 en la parte frontal. La DS Light Blade, con su característica forma de V reconocible desde lejos, se combina (en los acabados Étoile y La Première) con la parrilla iluminada DS Luminascreen. En la parte trasera, las palas verticales de la DS Light Blade también son inmediatamente identificables desde la distancia, de día y de noche. Esta firma luminosa contribuye al rendimiento aerodinámico al guiar limpiamente el flujo de aire.

A bordo, los ocupantes disfrutan de un amplio espacio para las piernas y una excelente visibilidad hacia el exterior gracias a las grandes superficies de cristal. A este amplio espacio se le suma un maletero de hasta 560 litros (según el motor).

De serie o disponible como opción según la versión, las tecnologías de vanguardia de DS Automobiles acompañan al conductor para una conducción más tranquila, aligerando la carga mental y aumentando la sensación de control.