DS Automobiles SailGP Team France cae a la séptima posición tras un Gran Premio de España - DS

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El DS Automobiles SailGP Team France no pudo encontrar su mejor ritmo durante el Gran Premio de España de SailGP, disputado este fin de semana en Valencia, y finalizó duodécimo en la prueba, un resultado que le hace caer hasta la séptima posición de la clasificación general del campeonato, empatado a 41 puntos con NorthStar, sexto.

Las condiciones de viento especialmente ligero e irregular marcaron el desarrollo de la competición en Valencia, donde finalmente pudieron disputarse cuatro de las cinco rondas inicialmente programadas. La escasa intensidad del viento dificultó la lectura de las regatas y provocó cambios constantes en la clasificación, alterando la jerarquía habitual de la flota.

La prueba valenciana también puso fin a la racha de Australia, que había logrado imponerse en las tres finales en las que había participado, pero que en esta ocasión no consiguió la victoria.

Para el equipo francés, el fin de semana resultó especialmente complicado. Quentin Delapierre y su tripulación no lograron alcanzar la consistencia mostrada en anteriores citas y tuvieron dificultades para mantenerse en la lucha por las primeras posiciones.

"Obviamente estamos decepcionados. Intentamos cambiar nuestro enfoque y nuestra mentalidad para conseguir mejores salidas, pero no fue suficiente", explicó el piloto del DS Automobiles SailGP Team France, Quentin Delapierre, quien reconoció que las condiciones de viento ligero y las regatas en grupo obligaban a adaptar la forma de navegar.

"Estábamos preparados para eso, pero la ejecución simplemente no estaba donde debería. Ha sido un fin de semana difícil para nosotros. Tenemos que aceptarlo, seguir adelante y mantenernos concentrados", añadió.

La victoria en Valencia correspondió al equipo estadounidense, un resultado que le permitió ascender dos posiciones en la clasificación general del campeonato. Tras la cita española, el equipo DS Automobiles de Francia ocupa la séptima plaza con 41 puntos, los mismos que NorthStar.

El DS Automobiles SailGP Team France tendrá ahora poco tiempo para reaccionar, ya que la próxima cita del campeonato se disputará los días 19 y 20 de septiembre en Ginebra, con motivo del Gran Premio de Vela de Rolex Suiza.

El equipo francés llega a la siguiente prueba consciente de que cuenta con capacidad para luchar por las primeras posiciones. En el Gran Premio de Alemania de Sassnitz logró imponerse en una ronda y estableció un nuevo récord absoluto de velocidad de un F50, alcanzando los 107,63 kilómetros por hora.