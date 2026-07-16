La durabilidad supera al precio como principal factor de compra de un coche en España, según Cetelem - CETELEM

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La durabilidad se ha convertido en el principal criterio de los españoles a la hora de comprar un coche, por delante del precio, en un contexto marcado por la llegada de nuevas tecnologías de propulsión y el aumento de la incertidumbre entre los consumidores, según refleja el 'Estudio Motor 2026' del Observatorio Cetelem.

El informe señala que el 66% de los conductores sitúa la durabilidad como el aspecto más importante al adquirir un vehículo, un punto porcentual más que en 2025, desbancando al precio, que pasa a ocupar la segunda posición con un 65% de las menciones en el estudio, basado en una encuesta realizada entre 1.699 personas que habían comprado un coche o una motocicleta en el último año o tenían intención de hacerlo en los dos siguientes.

La preocupación por la vida útil del vehículo también se extiende a las nuevas tecnologías. De hecho, uno de cada cuatro conductores afirma que evitaría comprar determinados tipos de vehículos, como eléctricos, híbridos o de GLP, por las dudas que le genera su durabilidad. Asimismo, el 58% teme que el coche que adquiera quede obsoleto en pocos años debido a la rápida evolución tecnológica o a posibles cambios regulatorios.

El estudio también pone de manifiesto el impacto que el incremento del precio de los automóviles está teniendo sobre las decisiones de compra. El 47% de los encuestados asegura que el coste del vehículo ha condicionado su decisión, ya sea retrasando la adquisición o decantándose por un coche de segunda mano.

Entre quienes han modificado sus planes de compra, seis de cada diez han optado por esperar a una bajada de precios, mientras que el 40% restante ha elegido finalmente un vehículo usado. Además, el 81% de los conductores asegura tener muy o bastante en cuenta el coste total de uso del automóvil -incluyendo mantenimiento, combustible, seguros e impuestos- y no solo el precio de compra.

La funcionalidad y la tecnología se mantienen como el tercer factor más valorado en la compra de un coche, con un 53% de las respuestas. Sin embargo, el 61% de los conductores reconoce estar preocupado porque el vehículo que elija no se adapte realmente a sus necesidades diarias, como el tipo de desplazamientos habituales o la disponibilidad de aparcamiento.

En el caso de los vehículos eléctricos, las principales reticencias siguen siendo la autonomía, mencionada por el 50% de los encuestados, seguida del precio (48%), el tiempo de recarga (34%) y la falta de puntos de carga (29%). En los híbridos, las principales barreras son el precio, la confianza en la tecnología y, en el caso de los híbridos enchufables, la necesidad de disponer de un punto de recarga.

Por otra parte, la marca continúa desempeñando un papel relevante en la decisión de compra. El 47% de los conductores la considera uno de los factores más importantes, mientras que nueve de cada diez afirman que es un elemento muy o bastante determinante. La relación calidad-precio se mantiene como la característica más valorada de una marca, con un 84% de las menciones.

LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES SE COMPRARÁ UN HÍBRIDO

En cuanto a las preferencias de motorización, el estudio apunta que el 48% de quienes prevén comprar un coche durante los próximos doce meses cree que su próximo vehículo será híbrido.

La gasolina se mantiene como segunda opción, con un 19% de intención de compra, seguida del coche eléctrico, que alcanza el 18% y gana cinco puntos porcentuales respecto al año anterior. El diésel queda relegado al 14%.