Dürr construye una planta de pintura sostenible para CEER, primera marca de eléctricos de Arabia Saudí

La empresa donostiarra Dürr está construyendo una "innovadora y sostenible" planta de pintura para CEER, la primera empresa de automoción saudí y marca pionera en vehículos eléctricos originaria de Arabia Saudí. El pedido fue adjudicado en 2023 y el proyecto se encuentra actualmente en fase de instalación.

Los vehículos de guiado automatizado (AGVs) transportarán las carrocerías de forma flexible y en función de la demanda entre las diferentes estaciones del sistema modular. La última tecnología de aplicación de pintura permitirá pintar tanto el interior como el exterior de los vehículos eléctricos en una misma cabina.

Además, tal como han explicado desde la compañía, se incorporará un módulo para la aplicación totalmente automática de pintura bicolor sin generación de 'overspray'. Dürr suministra hornos de última generación que, combinados con los sistemas eléctricos de purificación del aire de escape, optimizan el consumo energético y reducen las emisiones de CO2.

La nueva instalación, ubicada en la planta de producción de CEER en la Ciudad Económica Rey Abdalá, integra soluciones digitales de la familia de productos DXQ de Dürr para reducir los tiempos de inactividad y maximizar la eficiencia operativa de los sistemas. El arranque de producción está previsto para el cuarto trimestre de 2026.

Desde Dürr han detallado que "el sistema EcoInCure calienta la carrocería desde el interior, logrando un calentamiento más directo y eficiente de los componentes estructurales de mayor volumen". Esta tecnología resulta especialmente ventajosa para los vehículos eléctricos, que requieren, entre otras cosas, taloneras reforzadas para proteger las baterías en caso de impacto lateral, al mismo tiempo que evitan el sobrecalentamiento en las zonas más delgadas de la carrocería.

Este método de secado es más respetuoso con el medioambiente en comparación con los sistemas convencionales, ya que reduce hasta en un 30% el tiempo necesario del proceso de calentamiento de la carrocería. Asimismo, destaca el sistema de pintura sin 'overspray' con el que se pueden ofrecer vehículos con acabados de pintura en dos tonos. Gracias a esta solución se reduce el consumo de pintura y se elimina los residuos plásticos, ya que no requiere enmascaramiento con film ni cinta adhesiva.