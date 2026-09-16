Dürr equipa la primera planta de coches eléctricos de Volvo Cars con tecnología de última generación

Planta de montaje con tecnología de Dürr - DÜRR

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dürr está equipando la primera planta de Volvo Cars dedicada exclusivamente a la fabricación de coches totalmente eléctricos en en Kosice (Eslovaquia) con soluciones de montaje final altamente automatizadas.

El proyecto permite desarrollar una solución integral y que los vehículos eléctricos se fabriquen con la máxima eficiencia y precisión en las nuevas instalaciones, utilizando tecnologías de vanguardia de transporte, llenado y pruebas.

La nueva planta tiene una capacidad máxima de 250.000 coches al año, con su arranque de producción previsto para 2027. Volvo Cars tiene como objetivo electrificar por completo su gama de vehículos y ampliar su capacidad de producción global con la nueva planta europea.

Dürr ofrece la planificación e implementación "llave en mano" de diversas tecnologías de montaje final en las áreas de sistemas de transporte, llenado y pruebas. Para Volvo Cars, esto representa un menor esfuerzo de coordinación, una mayor fiabilidad en la planificación y sistemas coordinados de forma óptima a lo largo de todo el proceso de montaje final.

El fabricante de automóviles de gama alta utiliza la tecnología de Dürr. Un ejemplo son las estaciones de llenado equipadas con sistemas de manipulación especiales y cinco consolas paralelas que ya garantizan una producción eficiente en la planta de Volvo Cars en Torslanda, Suecia. En Kosice, los equipos de llenado están diseñados para cumplir con los requisitos del futuro, incluyendo la opción de integrar nuevos refrigerantes de baja conductividad eléctrica, así como nuevos agentes para sistemas de climatización exigidos por la futura legislación europea.

Por otro lado, con el aumento del uso de luces LED en las nuevas generaciones de faros para permitir diseños personalizados, las exigencias en la medición de la luz también han incrementado. Para responder a esta necesidad, Dürr ha desarrollado específicamente el sistema de medición y ajuste x-light para faros. Esta tecnología de medición basada en cámaras permite verificar con precisión las luces de cruce, de carretera y de antiniebla.

Como nexo central entre las distintas fases del proceso de montaje final, Dürr suministra el sistema integral de transporte para la planta. Más de tres kilómetros de tecnología avanzada --incluyendo electrovías suspendidas, plataformas de empuje tipo "skillet" y transportadores de cadena de plástico-- permiten el traslado eficiente de carrocerías y puertas a lo largo de las distintas estaciones de montaje final.

El concepto se basa en componentes robustos, de bajo mantenimiento y alta durabilidad. El resultado es una solución de transporte que combina una alta disponibilidad con la rentabilidad, estableciendo las bases para un proceso de montaje final estable y sincronizado de forma eficiente.