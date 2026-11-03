EBRO amplía la gama s400 con una nueva versión híbrida de 224 CV desde 22.990 euros - EBRO

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

EBRO ha ampliado la gama de su SUV compacto s400 con la llegada de una nueva versión Plus, que incorpora un sistema de propulsión híbrido de última generación desarrollado por el Grupo Chery, con una potencia combinada de 224 CV y un consumo medio homologado de 5,3 litros cada 100 kilómetros.

El nuevo EBRO s400 Plus ya está disponible para reserva en la red de concesionarios de la marca desde 22.990 euros. Como oferta de lanzamiento, las unidades reservadas durante el mes de noviembre podrán incorporar gratuitamente el nuevo color metalizado Tech Grey, un extra valorado en 500 euros.

Esta variante supone una actualización de la propuesta de acceso a la gama de la firma española, que refuerza su posicionamiento en el segmento de los SUV urbanos con mejoras en diseño, tecnología, equipamiento y prestaciones.

MOTOR HÍBRIDO DE 224 CV Y CONSUMO DE 5,3 LITROS

La principal novedad del s400 Plus se encuentra en su sistema de propulsión, compuesto por un motor de gasolina 1.5 TGDI de quinta generación, con 105 kW (143 CV), que trabaja conjuntamente con una transmisión híbrida dedicada DHT, dos motores eléctricos y una batería de 1,83 kWh de capacidad.

El conjunto desarrolla una potencia máxima combinada de 165 kW (224 CV) y un par máximo de 295 Nm. Con estas cifras, el SUV acelera de cero a 100 kilómetros por hora en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 kilómetros por hora.

El sistema híbrido permite circular en modo eléctrico a bajas velocidades y combinar el funcionamiento de los motores mediante diferentes estrategias de gestión energética. Así, puede funcionar en modo eléctrico, en configuración tándem, en la que el motor de combustión genera electricidad para alimentar al propulsor eléctrico, o en modo paralelo, cuando ambos motores impulsan conjuntamente las ruedas.

La mecánica incorpora una batería de tecnología níquel-manganeso-cobalto (NMC) de 1,83 kWh y dispone de modos de conducción Eco y Sport. Además, el modelo puede remolcar cargas de hasta 750 kilogramos.

EBRO destaca la eficiencia térmica del 44,5% del motor de combustión, así como la incorporación de diferentes soluciones técnicas destinadas a reducir el consumo, entre ellas un sistema inteligente de gestión térmica, sobrealimentación eficiente, lubricación inteligente y tecnología de alta dilución.

NUEVO DISEÑO EXTERIOR Y MÁS EQUIPAMIENTO

El nuevo s400 Plus también introduce cambios estéticos respecto a la versión ya comercializada. En el frontal destaca una nueva parrilla con elementos verticales y el logotipo integrado, acompañada de un marco negro y un diseño vertical de las luces diurnas DRL.

En el lateral incorpora barras de techo, retrovisores y protectores inferiores de las puertas en color negro, además de nuevas llantas de aleación de 18 pulgadas montadas sobre neumáticos Kumho en medida 215/55.

La parte trasera presenta pilotos LED 3D con iluminación continua de lado a lado y un difusor sin salidas de escape visibles, en línea con su planteamiento electrificado. La gama de colores añade el nuevo acabado metalizado Tech Grey, que se suma a las opciones blanca y negra.

En el habitáculo, una de las novedades es la incorporación de un techo negro, junto con elementos de confort como el volante y el parabrisas calefactados.

El interior mantiene una configuración digital con dos pantallas de 12,3 pulgadas para la instrumentación y el sistema multimedia. Los asientos delanteros están tapizados en Eco Skin, cuentan con reposacabezas integrados y disponen de calefacción, mientras que el del conductor añade regulación eléctrica.

El equipamiento tecnológico incluye compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, reconocimiento de voz mediante lenguaje natural y un cargador inalámbrico para teléfonos móviles de 50 vatios.

Como novedad, el sistema permite crear perfiles personalizados para configurar el modo de conducción, la recuperación de energía y los asistentes a la conducción que el usuario desea mantener activos. También incorpora un botón de acceso rápido para activar los sistemas ADAS personalizados.

En la segunda fila, EBRO ha introducido luces de lectura en el techo y un suelo completamente plano, mientras que las puertas traseras permiten una apertura superior a 80 grados para facilitar el acceso al habitáculo.

HASTA 430 LITROS DE MALETERO Y 24 SISTEMAS ADAS

El nuevo SUV mide 4,32 metros de longitud, 1,83 metros de anchura y 1,65 metros de altura, unas dimensiones que, según la marca, buscan combinar facilidad de maniobra en ciudad con espacio interior para los ocupantes.

El maletero ofrece una capacidad de 310 litros hasta la bandeja y de 430 litros hasta el techo. Además, incorpora nuevas argollas para sujetar la carga y un doble fondo de mayor capacidad.

En materia de seguridad, el s400 Plus está construido sobre una plataforma optimizada para vehículos electrificados, con más del 60% de aceros de alta y ultra alta resistencia.

De serie, incorpora siete airbags y 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre los que figuran el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia y la monitorización del conductor.

El nuevo EBRO s400 Plus se produce en EBRO Factory, en Barcelona, cuenta como el resto de vehículos de la gama, con una garantía de siete años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 160.000 kilómetros para el sistema híbrido.