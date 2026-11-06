Publicado 06/11/2026 11:46

Ebro cierra un acuerdo de financiación por un valor estimado de 200 millones en 10 años

Planta de Ebro Motors Group EV en Barcelona
Planta de Ebro Motors Group EV en Barcelona - EBRO MOTORS GROUP EV

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ebro Motors Group EV, a través de las filiales Ebro Suv y Ebro Factory, ha cerrado un acuerdo de financiación con Export-Import Bank of China por un valor estimado de hasta 200 millones de euros y un plazo de 10 años, informa en un comunicado este viernes.

El acuerdo prevé una primera disposición estimada de 35 millones de euros y establece un periodo de 3 años de carencia y un tipo de interés fijo del 2,65%.

La compañía ha explicado que esta financiación servirá, por un lado, para incorporar capacidades industriales en la planta de Ebro en Barcelona y en el proceso de fabricación integral de vehículos, multiplicando la capacidad productiva, y por otro, para impulsar la expansión internacional de la marca a nuevos mercados "en un futuro próximo".

Según el presidente de Ebro Motors, Rafael Ruiz, el acuerdo es un paso decisivo para la siguiente etapa de crecimiento de Ebro, y ha explicado que la compañía está "en condiciones de consolidar un proyecto industrial cada vez más completo y competitivo".

Hasta septiembre, la compañía ha superado los 20.000 vehículos matriculados, una cifra que prevé elevar hasta un volumen de entre 26.000 y 29.000 unidades vendidas a cierre del ejercicio, y registra una cuota de mercado del 2,2% en España.

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