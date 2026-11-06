Ebro cierra un acuerdo de financiación por un valor estimado de 200 millones en 10 años

Planta de Ebro Motors Group EV en Barcelona - EBRO MOTORS GROUP EV

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ebro Motors Group EV, a través de las filiales Ebro Suv y Ebro Factory, ha cerrado un acuerdo de financiación con Export-Import Bank of China por un valor estimado de hasta 200 millones de euros y un plazo de 10 años, informa en un comunicado este viernes.

El acuerdo prevé una primera disposición estimada de 35 millones de euros y establece un periodo de 3 años de carencia y un tipo de interés fijo del 2,65%.

La compañía ha explicado que esta financiación servirá, por un lado, para incorporar capacidades industriales en la planta de Ebro en Barcelona y en el proceso de fabricación integral de vehículos, multiplicando la capacidad productiva, y por otro, para impulsar la expansión internacional de la marca a nuevos mercados "en un futuro próximo".

Según el presidente de Ebro Motors, Rafael Ruiz, el acuerdo es un paso decisivo para la siguiente etapa de crecimiento de Ebro, y ha explicado que la compañía está "en condiciones de consolidar un proyecto industrial cada vez más completo y competitivo".

Hasta septiembre, la compañía ha superado los 20.000 vehículos matriculados, una cifra que prevé elevar hasta un volumen de entre 26.000 y 29.000 unidades vendidas a cierre del ejercicio, y registra una cuota de mercado del 2,2% en España.