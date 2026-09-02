Ebro Factory obtiene la certificación ISO 14001 de gestión ambiental

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BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ebro Factory ha obtenido la certificación ISO 14001, que acredita la implantación de un sistema de gestión ambiental orientado a controlar y reducir el impacto de la actividad industrial y a mejorar el desempeño ambiental de la organización, y se suma a la ISO 9001, obtenida anteriormente por la planta.

Esto supone un nuevo avance en la consolidación de los sistemas de gestión de Ebro Factory en "dos ámbitos fundamentales para su actividad: la calidad de los procesos industriales y la gestión ambiental", informa la compañía este miércoles en un comunicado.

La ISO 14001 establece un marco para identificar y gestionar los principales aspectos ambientales asociados a la actividad de una organización.

En el caso de Ebro, su aplicación permite establecer objetivos concretos relacionados con el uso eficiente de los recursos, la reducción del impacto ambiental de los procesos productivos y la mejora continua de la gestión ambiental.

La obtención de esta certificación es "resultado del trabajo desarrollado por los diferentes equipos de Ebro Factory para revisar procedimientos, establecer indicadores y adaptar los procesos industriales" a los requisitos establecidos por la norma internacional.