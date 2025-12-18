Ebro s700 PHEV: el coche más vendido de la española con más de 1.200 km de autonomía, desde 35.400 euros- EBRO

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ebro s700 es el modelo más vendido de la marca española en el presente año 2025 con 5.873 unidades vendidas tras volver al mercado nacional de la mano del grupo Chery.

Además, la versión híbrida enchufable (PHEV) se está convirtiendo en una de las apuestas más interesantes para aquellos clientes que quieren unirse a la electrificación sin perder capacidad de recorrido sin la necesidad de repostar a un coste menor de los 40.000 euros.

El Ebro S700 PHEV con etiqueta '0' de la DGT es uno de los modelos que opera en España con mayor autonomía (90 kilómetros en eléctrico) y su precio parte desde 35.400 euros en el acabado 'Premium' y desde unos 37.600 en el acabado tope de gama 'Luxury'.

El modelo fabricado en la Zona Franca de Barcelona dispone bajo el capó un motor térmico de gasolina 1.5 TGDI de 143 CV con dos motores eléctricos (82 CV y 204 CV) para lograr una potencia combinada de 279 CV y 365 Nm de par máximo. Su batería LFP de 18,3 kWh permite hasta 90 kilómetros en modo eléctrico y puede cargarse del 30% al 80% en solo 19 minutos en un cargador rápido a corriente continua.

El sistema híbrido inteligente gestiona automáticamente los modos EV, HEV y regenerativo según la orografía, el tráfico o el estilo de conducción. Igualmente equipa un tanque de combustible de hasta 60 litros que permiten un consumo medio consumo homologado de 6 litros/100 km, unos 19,3 Kwh de consumo eléctrico y hasta más de 1.200 kilómetros totales sin necesidad de repostaje.

Este SUV compacto destaca principalmente por sus dimensiones de 4,55 metros de largo por 1,86 m de ancho y 1,69 m de alto, con una amplia batalla de 2,67 metros. Este tamaño y el diseño de la plataforma T1X --la misma que el Jaecoo 7-- le permiten ofrecer una amplia habitabilidad en todas sus plazas y un maletero de gran capacidad de 500 litros (1.305 litros con los asientos traseros reclinados).

DISEÑO PREMIUM 'MADE IN CHERY'

El modelo 'español' del grupo Chery destaca por un diseño exterior con clase que sigue el concepto de la marca denominado "el arte de las líneas fluidas". El frontal transmite la mirada del "rugido de un tigre" presidido por una amplia parrilla octogonal que le otorgan una apariencia similar a su 'hermano' del mismo grupo, Jaecoo 7 .

Los grupos ópticos LED se integran entre el capó y la parilla de forma difuminada, pero con esa apariencia "robusta y seria" que Ebro ha querido darle a este modelo. En la parte inferior, las luces antiniebla tienen un sofisticado diseño que incorpora efectos visuales de luces y sombras dinámicas, y que terminan de completar la firma lumínica de la marca.

La gran óptica trasera coast-to-coast de nueva generación integra una sofisticada firma lumínica que recuerda al tranquilo fluir de la corriente de agua por el cauce de un río. Este grafismo luminoso se acentúa gracias a la tercera luz de freno con diseño direccional situada bajo el alerón posterior.

Las líneas limpias del exterior se trasladan también al interior con a botonería metálica con acabado mecanizado en el salpicadero y las molduras en color negro. La amplia superficie acristalada y el techo solar panorámico ofrecen todavía en el interior una mayor sensación de espacio.

En el salpicadero se posicionan las dos pantallas, la del conductor y la de infoentretenimiento, ambas de 12,3 pulgadas de tamaño que incluye el mismo software que Chery emplea en el Omoda 5 o el Jaecoo 7. La alta consola del túnel central envuelve al conductor e integra la palanca de cambios con acabado de cristal, un mando giratorio para los modos de conducción.

En el acabado Comfort, el asiento del conductor cuenta con reglaje eléctrico de seis niveles y calefactable. En el Luxury, los dos asientos delanteros son eléctricos y cuentan con calefacción, ventilación y memoria. Los asientos están tapizados en material Eco-Skin en el acabado 'Luxury' y en textil para el 'Comfort'.

La consola del túnel central integra la palanca de cambios con acabado de cristal y un mando giratorio para gestionar los modos de conducción 'Eco' y 'Sport' que incluye el Ebro s700 PHEV.

CÁMARA MULTIFUNCIÓN DE HASTA 540 GRADOS

En el apartado tecnológico, el Ebro s700 cuenta con una completa batería de 24 asistentes a la conducción. Desde la pantalla central se gestiona desde el equipo de sonido o la climatización, a los sistemas de asistencia a la conducción, la conectividad o la visión exterior. La cámara multifunción frontal y las cuatro cámaras de visión envolvente logran una imagen panorámica de 540 grados para ayudar al conductor en maniobras difíciles o en los aparacamientos.

En cuanto a la conectividad, el sistema es compatible --por cable o de manera inalámbrica-- con Apple Carplay y Android Auto. Por último, hay dos puertos USB, y un USB-C repartidos por el habitáculo para todos los ocupantes.