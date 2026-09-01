Ebro supera las 30.000 matriculaciones en España

Modelos Ebro s700 y s800 PHEV. - EBRO

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha alcanzado las 30.478 matriculaciones en España desde el inicio de su actividad industrial y comercial hace 20 meses, con 17.992 nuevas unidades matriculadas en lo que va de año, un 208% más que en el mismo periodo del año anterior, informa en un comunicado este martes.

El consejero delegado de Ebro Motors, Pedro Calef, ha explicado que superar las 30.000 matriculaciones supone un paso adelante para la compañía, y defendido que seguirán ampliando la gama de soluciones de Ebro adaptadas a las necesidades de movilidad del mercado español.

Únicamente en agosto, Ebro ha matriculado 1.542 vehículos, lo que supone un crecimiento interanual del 105,3% y una cuota total del mercado del 2,25%.

Por canales, la compañía ha registrado 1.325 matriculaciones en el canal particular, con una cuota que pasa del 3,34% en julio al 3,35% en agosto, mientras que la cuota en el canal de las empresas ha avanzado de un 0,76% al 0,78%.

La compañía también ha destacado el comportamiento de la gama electrificada de vehículos, en la que ha cerrado agosto como la tercera marca del mercado, con 605 matriculaciones y una cuota cercana al 10%.