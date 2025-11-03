Economía/Motor. Hyundai y Nvidia invertirán 2.600 millones de euros en impulsar el despliegue de la IA en Corea de Sur

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hyundai y Nvidia colaborarán con el Gobierno de Corea del Sur para desarrollar la industria de la Inteligencia Artificial (IA) física del país asiático, incluido el establecimiento de un centro de aplicaciones de IA y un centro de tecnología de IA, al tiempo que se fomenta el talento local de IA, para lo que invertirán 3.000 millones de dólares (unos 2.600 millones de euros).

Entre los principales esfuerzos se incluyen la creación del centro físico de aplicaciones de IA de Hyundai, el centro tecnológico de IA de Nvidia y los centros físicos de datos de IA en la región. Para formalizar esta colaboración, el Ministerio de Ciencia y TIC de la República de Corea, Hyundai y Nvidia han firmado un Memorando de Entendimiento.

En dicho memorando se recoge que Hyundai y Nvidia han acordado profundizar su colaboración para acelerar la innovación en vehículos autónomos, fábricas inteligentes y robótica con una nueva fábrica de Inteligencia Artificial, impulsada por la infraestructura de IA Nvidia Blackwell.

Con su fábrica de IA basada en Nvidia Blackwell, Hyundai Motor Group desplegará una infraestructura esencial para impulsar cada fase de la innovación, aunando la IA en el vehículo, la conducción autónoma, la automatización de fábricas y la robótica en un ecosistema inteligente e interconectado.

Asimismo, ambas empresas desarrollarán capacidades de IA para soluciones de movilidad, fábricas inteligentes de próxima generación y avances en semiconductores en dispositivos para fortalecer las capacidades futuras de Hyundai Motor Group.

Como parte de esta iniciativa, Hyundai y Nvidia pretenden integrar el entrenamiento, la validación y la implantación de modelos de IA utilizando 50.000 GPU Blackwell de Nvidia.

Esta colaboración también fomentará intercambios dinámicos con los ingenieros y técnicos de Nvidia, lo que ayudará a cultivar la próxima generación de talentos coreanos en IA física.

"A medida que entramos en una nueva era de movilidad impulsada por IA y fábrica inteligente, profundizar nuestra colaboración con Nvidia marca un paso fundamental hacia adelante. Juntos, no solo estamos creando tecnologías avanzadas, sino también sentando las bases de un sólido ecosistema de IA en Corea", ha comentado Euisun Chung, miembro del comité ejecutivo de Hyundai.