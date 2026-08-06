La edad media del parque automovilístico español vuelve a aumentar en 2025 hasta los 14,6 años

Archivo - Decenas de vehículos en la A-6 - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parque automovilístico español continúa envejeciendo, con la edad media de los turismos de nuevo en aumento, hasta situarse en 14,6 años de antigüedad, según el Informe Anual 2025 elaborado por Anfac.

Actualmente, cerca de la mitad de los turismos que circulan por España superan los 15 años de antigüedad, mientras que casi dos de cada tres tienen más de diez años. En total, 12,9 millones de turismos tienen una antigüedad superior a los 15 años de los 26,7 millones que circulan en total.

Las diferencias entre comunidades autónomas continúan siendo muy significativas. Solo Madrid (11,3 años), Comunidad Valenciana (14,1), Cataluña (14,2), y Baleares (14,3) presentan una edad media del parque inferior a la registrada para el conjunto nacional, situándose como las regiones con un parque automovilístico más nuevo.

Madrid vuelve a liderar este ranking con diferencia, gracias al mayor dinamismo del mercado y a una renovación más intensa de los vehículos en circulación.

En el extremo opuesto, Ceuta y Melilla (17,9) vuelve a registrar el parque de mayor antigüedad de España, seguida de Castilla y León (16,9), Galicia (16,7) y Extremadura (16,6), donde la edad media de los turismos supera ampliamente la media nacional. Estas comunidades concentran una elevada presencia de vehículos de más de quince años.

La antigüedad del parque también se aprecia al analizar la distribución de los vehículos por edades. En ocho comunidades autónomas, el 70% o más de los turismos en circulación superan ya los diez años de antigüedad, una proporción que evidencia el progresivo envejecimiento del parque.

Ceuta y Melilla encabezan esta clasificación, seguida de Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla -La Mancha y Navarra , territorios donde los vehículos más antiguos tienen un peso especialmente elevado.

Por el contrario, Madrid vuelve a destacar como la comunidad con el parque más renovado, al registrar el menor porcentaje de turismos con más de diez años, con menos del 50% del parque de turismos en circulación. También Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias presentan un parque más joven que la media nacional, favorecida por un mayor ritmo de renovación.

MÁS DE 31 MILLONES DE VEHÍCULOS, SOLO UN 2,4% ELECTRIFICADOS

Durante 2025, por las carreteras y ciudades españolas circulaban un total de 31.708.927 vehículos (turismos, comerciales, industriales y autobuses), de los cuáles 746.367 eran electrificados (híbridos enchufables o eléctricos puros), lo que supone un incremento del 51% respecto al año anterior. De todos modos aunque ha aumentado, estos vehículos solo representan el 2,4% del parque total, 8 décimas más que en 2024.

La implantación del vehículo electrificado también muestra importantes diferencias territoriales. Madrid, con 4 de cada 10 vehículos electrificados del parque total en España, continúa siendo la comunidad con mayor presencia de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables en su parque circulante con el 5,7% del total de vehículos, situándose claramente por encima de la media nacional.

Tras ella se sitúan Cataluña (2,5%) y Baleares (2,3%), que consolidan su posición como las regiones con mayor penetración de la movilidad electrificada. En el lado contrario, Ceuta y Melilla (0,6%) y Extremadura (0,8%) registran los menores porcentajes de vehículos electrificados, lo que pone de manifiesto que la transición hacia una movilidad de cero y bajas emisiones sigue avanzando a distintas velocidades según el territorio.

"España avanza a distintas velocidades. Mientras algunas comunidades están renovando su parque con mayor intensidad, otras continúan acumulando vehículos cada vez más antiguos. El impulso del Plan Auto+ representa una oportunidad para acelerar esa renovación, pero será necesario mantener políticas estables que permitan reducir las diferencias territoriales y rejuvenecer el parque en todo el país", ha apuntado el director general de Anfac, José López-Tafall.