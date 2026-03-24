La edad media de los turismos en España sube a 14,6 años en 2024, con retrocesos en solo dos regiones

Archivo - Tramo de la autopista de la M30 - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edad media de los turismos en España pasó de 14,5 años en 2024 a 14,6 años en 2025, según los datos elaborados por Ideauto para Faconauto, que recogen que la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana fueron en 2025 las únicas regiones españolas que lograron rejuvenecer su parque de turismos

En concreto, Madrid redujo la edad media de su parque de 11,5 a 11,3 años, mientras que la Comunitat Valenciana la rebajó de 14,2 a 14,1 años. Son las únicas excepciones dentro de una tendencia generalizada de deterioro, que afecta al resto de comunidades autónomas con incrementos de entre una y cuatro décimas.

En términos absolutos, los parques más envejecidos se localizan en Ceuta y Melilla (17,9 años), Castilla y León (16,9), Galicia (16,7) y Extremadura (16,6). En el extremo contrario figuran Madrid (11,3 años), Comunitat Valenciana (14,1), Cataluña (14,2) e Islas Baleares (14,3).

Para Faconauto, estos datos reflejan que la renovación del parque sigue sin avanzar al ritmo que necesita el país. La patronal pone en valor, en este sentido, que varias comunidades autónomas están empezando a mover ficha con planes propios de renovación o con medidas orientadas a retirar de la circulación los vehículos más antiguos, una línea que Faconauto ya venía defendiendo desde hace tiempo como vía útil para acelerar la descarbonización desde el territorio.

La patronal recuerda que la edad media del parque debe leerse como un indicador de arrastre, ya que recoge la evolución acumulada de la última década. Por eso, los planes de renovación que varias comunidades autónomas han comenzado a poner en marcha desde 2024 --entre ellas Andalucía, Baleares, Cantabria, Comunitat Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra o País Vasco-- necesitarán aún recorrido para que su impacto se aprecie con nitidez en los datos.

RESPUESTA EQUIVALENTE DEL GOBIERNO

Frente a ello, Faconauto considera que el Gobierno también tiene la oportunidad de dar una respuesta equivalente, tal y como plantea la Ley de Movilidad Sostenible, donde se incorpora la puesta en marcha de un Plan Nacional de Renovación del Parque.

La organización ha reclamado de forma reiterada que ese instrumento se active cuanto antes, con un diseño ágil, eficaz y tecnológicamente neutro. En sus últimos posicionamientos, la patronal ha insistido en que ese plan debe convertirse en una palanca real para modernizar el parque y acompañar los esfuerzos que ya están realizando las comunidades.

"Faconauto insiste en que España necesita convertir la renovación del parque en una política de país, capaz de complementar las iniciativas autonómicas, reducir desigualdades territoriales y ofrecer un marco estable para los ciudadanos y para el sector. (...) Retirar los vehículos más antiguos y facilitar su sustitución por modelos de bajas emisiones debe formar parte de una estrategia estructural, no de respuestas aisladas o temporales", ha subrayado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.