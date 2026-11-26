MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta y consejera delegada de Ford en España y Portugal, Elena Bruguete, ha iniciado esta semana su mandato al frente de la compañía de origen estadounidense, tras la jubilación en los últimos días de Jesús Alonso, que ha ocupado el cargo hasta la fecha y durante los últimos diez años.

"Hoy comienzo una de las etapas más ilusionantes de mi carrera profesional: asumo con enorme orgullo y responsabilidad el cargo de Presidenta y Consejera Delegada de Ford Iberia", ha celebrado Bruguete en su cuenta de Linkedin.

La recién nombrada presidenta de Ford para España, tal y como pudo saber Europa Press el pasado octubre, ha aprovechado su inicio en el cargo para reconocer la labor de Jesús Alonso. "Gracias, Jesús, por tu liderazgo, por tu generosidad durante esta transición y por el legado que dejas en esta casa. Ha sido un privilegio aprender a tu lado y contar con tu apoyo constante", ha manifestado.

De su lado, el propio Jesús Alonso ha recordado sus años al frente de Ford, en los que ha asegurado que ha transmitido "pasión auténtica" por cada proyecto y "proximidad" en un momento de "grandes cambios y desafíos".

"Dejo la responsabilidad del día a día, pero no dejo de ser un apasionado de Ford ni de todo lo que esta compañía representa. Os deseo lo mejor en lo que viene", ha trasladado recientemente el ya expresidente, que también ha tenido unas palabras de reconocimiento para Elena Bruguete.

Bruguete lleva vinculada a Ford en España más de 30 años (con un breve parón de tres años entre 2007 y 2010, cuando ocupó el cargo de directora financiera y de Recursos Humanos de Jaguar Land Rover en España). Entre los puestos desempeñados figura el de directora de Marketing, directora financiera o directora de la división de Vehículos Comerciales.

La nueva consejera delegada asumirá los mandos de la compañía en España en un momento de transformación del sector y de la actividad de la propia empresa en el país, marcado por la reciente entrada de la marca china Geely en el accionariado de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia), con el 34% de participación.

"Estoy deseando seguir construyendo juntos el futuro de la movilidad en nuestro país. Os invito a comenzar juntos este viaje.

¡Arrancamos!", ha comentado la nueva directiva.