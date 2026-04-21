Archivo - La empresa china CATL presenta una batería capaz de recargarse en solo seis minutos - T&E - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, ha presentado una nueva tecnología de recarga rápida antes del Salón del Automóvil de Pekín, en un intento por mantenerse por delante de su compatriota BYD y otros fabricantes de vehículos o baterías.

La empresa con sede en Ningde (China) ha dado a conocer su última batería de litio-ferrofosfato (LFP), que será capaz de recargarse del 10% al 98% en solo seis minutos, según la compañía, un avance que acercaría la recarga de los vehículos eléctricos a la velocidad con la que se llena el depósito de un vehículo de combustión.

"Siempre cumplimos lo que prometemos", ha declarado el director de tecnología de la empresa, Gao Huan, a Bloomberg este martes en un evento celebrado en Pekín.

La batería LFP más reciente de CATL es capaz de recargarse del 10% al 35% en tan solo un minuto, aunque la empresa señaló que esos tiempos se refieren a entornos con temperaturas moderadas. Aun así, este avance parece superar los nueve minutos de carga de la batería de un vehículo eléctrico que BYD promocionó el mes pasado.

El fabricante de baterías citó otros logros, entre ellos una batería de níquel-cobalto-manganeso diseñada para ofrecer una autonomía de 1.000 kilómetros con una sola carga.

Igualmente, CATL se encuentra trabajando en un prototipo de batería de estado sólido que podría ofrecer una densidad energética de hasta 500 Wh/kg y hasta 1.500 kilómetros de autonomía para 2027.

CATL es uno de los principales impulsores junto a BYD en la investigación de baterías con capacidad de carga ultrarrápida. Actualmente, el vehículo eléctrico no termina de dar una total confianza a los conductores, especialmente en el mercado europeo, donde la denominada 'ansiedad por la autonomía', limita a muchos usuarios a transitar de los modelos tradicionales a los 100% sostenibles.