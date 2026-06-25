España suma casi 1.000 radares más en cinco años y supera los 3.600 dispositivos de control de velocidad

Archivo - Radar de tramo en la calle Sinesio Delgado, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autovías y autopistas españolas han visto aumentado el número de radares en 982 nuevos dispositivos de control, lo que supone un aumento del 37% en los últimos cinco años.

En el último año, la DGT ha instalado 226 nuevos radares, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior.

Así, las carreteras nacionales cuentan ya con 3.621 radares (2.472 radares son fijos, mientras que existen 600 radares de semáforo, 295 radares de tramo y 254 radares de cinturón y móvil), frente a los 2.640 registrados en 2021, según los datos del 'Observatorio de radares en España' elaborado por la empresa Coyote a partir de datos propios y de la DGT (recopilados entre mayo de 2025 y mayo de 2026).

Los dispositivos de tramo son los que más han aumentado en los últimos cinco años, con un crecimiento del 86%, pasando de 159 a 295 radares. También destacan los radares de semáforo, que han crecido un 53% desde 2021. Por su parte, los radares fijos han aumentado un 32% y los radares de cinturón y móvil un 19%.

La distribución de los radares por tipo de vía muestra una mayor presencia de estos dispositivos en entornos urbanos. Actualmente, el 44% de los radares contabilizados por Coyote se encuentra en ciudad, mientras que el 32% está ubicado en carreteras secundarias y el 24% en autopistas. Entre las principales novedades de esta edición destaca la llegada a España de los radares móviles de remolque.

CATALUÑA, ANDALUCÍA Y CASTILLA Y LEÓN, LAS REGIONES CON MÁS RADARES

Cataluña, Andalucía y Castilla y León continúan siendo las comunidades autónomas con mayor número de radares de España. Entre las tres suman 1.774 dispositivos, lo que representa prácticamente la mitad de todos los radares instalados en el país.

Cataluña encabeza el ranking nacional con 936 radares, seguida de Andalucía (462) y Castilla y León (376). Tras ellas se sitúan Madrid (273), País Vasco (257), Comunidad Valenciana (236) y Galicia (234).

Durante el último año, todas las comunidades autónomas han mantenido o aumentado el número de dispositivos presentes en sus carreteras. Canarias lidera este crecimiento con un incremento del 33%, seguida de Murcia (+22%) y Asturias (+15%). También destacan la Comunidad Valenciana (+15%) y Galicia (+10%).

Si se pone el foco en los últimos cinco años, Asturias se sitúa como la comunidad autónoma que más ha incrementado su red de radares (+60%), por delante de Canarias (+56%), Cantabria (+50%), Baleares (+44%) y La Rioja (+38%).