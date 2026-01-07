España supera los 600.000 coches eléctricos e híbridos enchufables en circulación

Un vehículo enchufable de Bipi - BIPI

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

España ha sobrepasado la barrera de los 600.000 vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables en circulación, según el análisis realizado por Bipi, compañía de movilidad, a partir de datos oficiales de matriculaciones así como del anuario estadístico de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esta cifra consolida el coche con enchufe como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del mercado automovilístico español y confirma la aceleración de la movilidad sostenible en España.

De este parque total de más de 600.000 coches con cable, desde que existen datos de la DGT, el 37%, cerca de 225.000 unidades, se han matriculado en 2025, entre los meses de enero y diciembre. Se trata, por tanto, de un crecimiento que denota el ritmo sin precedentes de los coches con cable y ha permitido un cierre de año de récord.

En concreto, según los datos recogidos por Bipi, la demanda de coches con cable en 2025 prácticamente se ha duplicado frente a la cifra del ejercicio anterior, en el que se matricularon menos de 120.000 coches con cable.

Estos 225.000 coches nuevos con cable de 2025 se suman al parque actual de la DGT de híbridos enchufables y eléctricos puros que hasta el pasado mes de diciembre de 2024 era de 420.000 coches. Por tanto, 2026 comenzará con el reto de alcanzar en los primeros meses de año la cifra de 700.000 coches con enchufe en España.

No obstante, y a pesar de que el ritmo de matriculación en 2025 de los coches con cable ha sido sobresaliente, su penetración todavía es muy mejorable. En concreto, y según los últimos datos recogidos por el Anuario de la DGT con fecha de 31 de diciembre de 2024, el total de 420.811 coches con cable en España supone una penetración del 1,66% sobre el total de turismos que ruedan por en España y que es de 25,24 millones de coches.

MADRID CONCENTRA MÁS DEL 40% DEL PARQUE ELÉCTRICO NACIONAL

Asimismo, a la hora de hacer un análisis territorial de los coches con enchufe, existe una conclusión clara y es que el coche con cable en España penetra a diferentes velocidades. De esta manera, se percibe que hay comunidades autónomas con una mayor presencia de coches con cable en las matriculaciones, frente a otras más reticentes.

En este sentido, Madrid es, con diferencia, el principal mercado del vehículo eléctrico en España. Esta comunidad concentra hasta el pasado año el 42% del total nacional. Tras Madrid, la segunda posición es para Cataluña (15,3%) y la tercera plaza es para la Comunidad Valenciana (8,5%).

Por el contrario, Ceuta, Melilla, La Rioja, Extremadura y Cantabria son las comunidades con menor índice de penetración del coche con cable en España.