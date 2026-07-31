La española Itversia participará en la mayor concesión de ITV de Turquía - ITVERSIA

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía española Itversia ha participado en la firma del contrato de concesión para la explotación del programa nacional de inspección técnica de vehículos de Turquía, uno de los mayores contratos de colaboración público-privada adjudicados en el país en las últimas décadas.

La concesión ha sido adjudicada mediante concurso internacional al consorcio liderado por Metgün Group, del que forma parte Itversia como socio industrial y operador especializado en inspección técnica de vehículos. El contrato concede el derecho exclusivo para prestar este servicio en todo el territorio turco durante un periodo de 20 años.

El proyecto dará servicio a un parque automovilístico de 35 millones de vehículos matriculados, con unos 16 millones de inspecciones anuales, y figura entre las mayores operaciones de privatización realizadas por Turquía.

La ceremonia de firma se ha celebrado en la sede de la Administración de Privatizaciones de Turquía, en Ankara, con la asistencia del Ministro de Transporte e Infraestructuras, del Ministro de Hacienda y Finanzas y de representantes de las principales entidades financieras que han participado en la financiación del proyecto.

Entre dichas entidades destaca Garanti BBVA, filial turca del grupo bancario español BBVA, que asume una participación relevante en el consorcio bancario que financia la operación, lo que refuerza la dimensión española del proyecto tanto en su vertiente industrial como financiera.

COOPERACIÓN BILATERAL

La adjudicación refuerza la cooperación empresarial entre España y Turquía y constituye una de las inversiones industriales españolas de mayor relevancia en el país en los últimos años.

Durante el acto, el presidente de Metgün Group, Halis Ezer, destacó la importancia estratégica del proyecto y subrayó la contribución de los socios españoles al desarrollo de la futura red nacional de inspección técnica de vehículos.

Asimismo, la embajadora de España en Turquía, Cristina Latorre Sancho, asistió al acto institucional, poniendo de manifiesto el respaldo de la representación diplomática española a una operación que estrecha los vínculos económicos entre ambos países.

"La nueva concesión permitirá implantar durante las próximas dos décadas un modelo de inspección técnica basado en los estándares europeos de seguridad, eficiencia y sostenibilidad", han destacado tanto los representantes turcos como los españoles.