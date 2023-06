Esparza (UPN) acusa a Chivite de "mentir" sobre la planta de baterías de Volkswagen en Navarra

El regionalista solicitará el lunes sendas reuniones con la dirección de Volkswagen Navarra y con el comité de empresa



PAMPLONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "es mentira" que la instalación en Landaben de la planta de baterías sea "una decisión exclusivamente empresarial", tal y como había señalado este viernes la presidenta en funciones de Navarra, María Chivite, y ha indicado que "es una decisión que tiene un peso político enorme y que está vinculada, obviamente, con los intereses del PSOE en Cataluña".

"Que María Chivite diga que es una decisión exclusivamente empresarial es mentira. Esta es una decisión que tiene un peso político enorme y que está vinculada, obviamente, con los intereses del PSOE en Cataluña. ¿Por qué el PSOE vende el empleo de Navarra a Cataluña y el PSN se calla?", ha apuntado Esparza, en declaraciones a Europa Press.

Según Esparza, "a mí me consta que Volkswagen no ha tomado la decisión en relación a la planta de baterías y que hay tiempo, que estamos a tiempo todavía". "Yo no voy a renunciar a que la planta de baterías se construya dentro de Volkswagen Navarra, en Landaben. Desde UPN no compartimos que esa planta vaya a ninguna otra localización en Navarra. Si yo gobierno esta comunidad, garantizo que la fábrica de baterías se hará dentro de Volkswagen porque vamos a poner las condiciones que sean necesarias para que Volkswagen no tenga más remedio que tomar esa decisión", ha remarcado.

A su juicio, "que la planta de baterías esté dentro de Landaben y la inversión, además, la realice el grupo Volkswagen, es esencial para miles de empleos en Navarra". "La decisión no está tomada y estamos a tiempo de defender el empleo en Navarra", ha dicho.

Ha anunciado Esparza que este lunes va a solicitar una reunión a la dirección de Volkswagen Navarra y "también a las personas que van a tomar la decisión final", como es el caso del director de la planta de VW Navarra, Michael Hobusch, y Thomas Schmall, "persona clave en la toma de decisión de dónde va a ir la planta". Además, ha añadido que el mismo lunes pedirá otra una reunión al comité de empresa "para ir todos de la mano".

"Esto no es política, esto va de gestión. Desde UPN vamos a hablar en clave navarra, no en clave catalana, y vamos a defender, les guste o no, el empleo en nuestra comunidad", ha reivindicado.

Según Esparza, desde "un punto de vista estratégico", la decisión "que planea sobre la planta de baterías y que la monte no un proveedor, sino el principal competidor que tiene Volkswagen, es cuando menos atípica". "Es evidente, a estas alturas, que las reuniones secretas que ha mantenido la presidenta de Navarra, la señora Chivite, han terminado en nada. Si el Gobierno de Navarra es incapaz de controlar esta situación, que se aparte", ha criticado.

El regionalista ha subrayado que esta es una situación "que está afectando al parque de proveedores". "¿Qué va a pasar con el parque de proveedores? ¿Qué va a pasar con la empresa que hace los salpicaderos, con la que hace los asientos? ¿En qué situación están? ¿Quién las está defendiendo? ¿Dónde está María Chivite?", ha cuestionado.

En este sentido, ha considerado que "si nos preguntamos dónde está María Chivite, también tenemos que preguntar dónde está Pedro Sánchez". "¿Por qué no viene Pedro Sánchez a apoyar a Volkswagen Navarra? ¿Por qué no viene Pedro Sánchez a la planta de Landaben de la misma forma que ha ido a Martorell? ¿Por qué Pedro Sánchez y el PSOE están apoyando sin ningún tipo de rubor a la planta de Martorell y son incapaces de defender el empleo en Navarra? ¿Por qué Chivite está mirando para otro lado y permite lo que está pasando?", ha planteado.

Así, Esparza ha asegurado que "nosotros no vamos a renunciar y nos ratificamos en el compromiso que adquirimos en campaña electoral: si UPN gobierna Navarra, la fábrica se hará dentro de Landaben". "No vamos a tirar la toalla, y vamos a defender el empleo de esta tierra con aquellos que quieran venir con nosotros. Cada uno sabrá dónde se quiere colocar. Desde luego, desde UPN lo tenemos muy claro, nos colocamos con los trabajadores y las trabajadoras de un sector fundamental para esta tierra como es el de la automoción", ha reivindicado.