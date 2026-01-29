La fábrica de Ford tendrá cuatro días de parada total en febrero y otros cuatro en marzo

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) realizará cuatro paradas totales de producción en febrero y otras cuatro en marzo, dentro del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) del mecanismo RED que tiene en vigor la factoría.

Este jueves se ha celebrado en la factoría una nueva comisión de seguimiento del expediente, en la que se informado de la supresión de una de las paradas totales que tenía previstas en su calendario de febrero y se ha fijado las correspondientes al mes de marzo, según ha informado UGT, sindicato mayoritario, en un comunicado.

En concreto, en el mes de febrero se ha eliminado la jornada de ERTE del 20 de febrero para la sección de motores, que parará los días 2, 9, 16 y 27. La fabricación de vehículos parará esos mismos días y también el 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19 y 20. Así, en febrero habrá cuatro jornadas de parada total y ocho más de vehículos.

Respecto a marzo, motores parará los días 16, 17, 20 y 30. Estos días serán de parada total porque también se aplicarán jornadas de ERTE en vehículos. Además, vehículos también parará los días 12, 9, 23 y 31. Por tanto, en marzo habrá cuatro jornadas de parada total y cuatro más de parada en la planta de vehículos.

AYUDAS DE LA GENERALITAT

Por otro lado, la empresa ha comunicado que tiene constancia de todas las personas que han percibido ya las ayudas de la Generalitat correspondientes a enero-agosto 2025 y va a proceder a deducir en las tres próximas nóminas las cantidades que adelantó por este concepto dentro del mecanismo RED.

Del mismo modo, ha precisado UGT, aquellos casos en los que la empresa tiene constancia de que la ayuda de la Generalitat es inferior a la que se había estimado, se ajustará en las próximas tres nóminas el complemento de Ford "garantizando siempre lo pactado en el acuerdo del mecanismo RED.

Ford y los sindicatos firmaron en diciembre la prórroga para aplicar el Mecanismo RED en la fábrica de Almussafes seis meses más, hasta el próximo 30 de junio, con la mismas condiciones que en el anterior acuerdo.

El mecanismo RED afecta a 4.152 trabajadores de forma rotativa, con unas condiciones económicas del 90% del salario y el 100% de los complementos. Se aplica a 996 puestos de trabajo diarios.

El mecanismo RED, aprobado en diciembre de 2024, tiene como objetivo mantener el empleo de la fábrica hasta que produzca un nuevo vehículo multienergía, lo que inicialmente está previsto para 2027. El expediente implica un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recualificación de las personas trabajadoras.