Faconauto celebra la inclusión del Plan de Renovación del Parque en la Ley de Movilidad Sostenible

Archivo - La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, en el Congreso Faconauto 2025, en el Palacio Municipal de Ifeman en Madrid. - FACONAUTO - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Faconauto ha celebrado la incorporación de un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico en la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Aunque la patronal no ha entrado a valorar el contenido completo de la norma, sí ha destacado la importancia de que el texto contemple la puesta en marcha del plan en un plazo máximo de tres meses desde su aprobación.

Según la organización, esta decisión marca "un punto de inflexión" en la política de movilidad y sostenibilidad del país, al reconocer que la renovación del parque es una herramienta estructural para avanzar en la reducción de emisiones, reforzar la seguridad vial y fomentar la actividad industrial.

Faconauto subraya que este instrumento complementa los planes de electrificación con una estrategia "realista, inclusiva y tecnológicamente neutra". En su opinión, apostar por la renovación del parque es una de las medidas "más sostenibles y sociales", ya que permite conjugar la ambición medioambiental con la realidad económica de los ciudadanos y las empresas.

La patronal ha recordado además la experiencia de la red de concesionarios en la gestión de programas de incentivos, tanto a nivel nacional como autonómico. En este sentido, ha puesto como ejemplo el programa 'Reinicia Auto+' y los distintos planes de renovación impulsados en varias comunidades autónomas, que han demostrado la capacidad operativa del sector.

Por último, Faconauto se ha puesto a disposición del Gobierno para colaborar en el desarrollo del nuevo plan, con el objetivo de garantizar una implementación "homogénea, ágil y orientada al ciudadano".