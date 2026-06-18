Archivo - Faconauto confía que el Gobierno active el Plan de Renovación del Parque tras el respaldo del Congreso - FACONAUTO - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La patronal de los concesionarios españoles, Faconauto, insta a que el Gobierno ponga en marcha el Plan de renovación del parque automovilístico tras la aprobación de este jueves por parte del Congreso de los Diputados de la Proposición no de Ley relativa a la defensa del transporte en España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible.

La patronal confía en que la votación facilite la puesta en marcha de un programa de "renovación estable y previsible", que viene defendiendo desde hace meses.

La Ley de Movilidad Sostenible insta en su punto sexto al Gobierno a aprobar, publicar y poner en marcha un Plan nacional de renovación del parque automovilístico, orientado a sustituir los vehículos de mayor antigüedad por otros que cumplan la norma Euro 6d, incluidos los de ocasión, según recalca Faconauto.

La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha manifestado como "una buena noticia" que los grupos parlamentarios hayan visto esta iniciativa como "una política de país necesaria". Asimismo Blázquez espera que esto sea el primer paso para "cumplir los compromisos de movilidad que España tiene por delante".

Desde la asociación insisten que la renovación del parque es necesaria para cumplir con los objetivos de la reducción del coste energético para los hogares con vehículos más antiguos, la disminución de las emisiones del transporte en línea con los compromisos europeos de calidad del aire y la mejora de la seguridad vial.