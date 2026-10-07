Faconauto pide medidas a los partidos políticos para el transporte pesado por carretera

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Faconauto ha pedido este miércoles a los partidos políticos que incluyan medidas en sus programas de cara a las próximas elecciones generales para transformar el transporte pesado por carretera, y les ha trasladado para ello un decálogo de propuestas con el que renovar el parque de camiones y acelerar su descarbonización.

Entre estas se incluye una deducción del 15% en el Impuesto sobre Sociedades y libertad de amortización para los camiones de cero y bajas emisiones y su recarga, una fiscalidad de uso que no penalice el cambio, con el impuesto de circulación bonificado al 100% (hoy los ayuntamientos solo pueden llegar al 75%), la recarga exenta del impuesto eléctrico y ayudas que no tributen, para que el incentivo llegue íntegro al transportista.

La fiscalidad es el eje, según Faconauto, que distingue estas propuestas, porque es la palanca que más depende de las decisiones que se toman en España y la que antes puede cerrar la brecha de coste entre el camión de cero emisiones y el diésel.

Asimismo, la asociación ha reclamado que España defienda ante la Unión Europea un calendario de objetivos de CO2 del vehículo pesado ligado a las condiciones habilitantes, y que se adelante la revisión del reglamento, prevista para antes del 31 de diciembre de 2027.

Bruselas revisa además este trimestre el reglamento europeo de infraestructuras de recarga (AFIR) y prepara una recomendación sobre incentivos fiscales a los vehículos de cero emisiones, de modo que las decisiones que marcarán los próximos años se van a tomar en los próximos meses.

"Pedimos a Europa que ordene el camino: que los objetivos de CO2 se apliquen cuando existan infraestructura, red eléctrica, energía a precio competitivo y un coste total que permita operar al transportista. Con la base actual, 2030 no es alcanzable. La revisión del AFIR y la del Reglamento de CO2 son la ocasión de fijar ese calendario, y esta última conviene adelantarla", ha señalado Blázquez durante su intervención.

Faconauto sostiene que, mientras tanto, España tiene que crear las condiciones que hoy faltan para que la transición sea posible, y para ello plantea diez medidas concretas, como recuperar las ayudas a la compra de camiones de cero emisiones, con 400 millones de euros plurianuales y una gestión ágil, o desplegar 4.000 puntos de recarga de alta potencia para camiones antes de 2030.