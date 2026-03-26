Faconauto pide un plan para renovar el parque de automóviles y afrontar la subida de los combustibles

La presidenta de la patronal de concesionarios (Faconauto), Marta Blázquez - FACONAUTO

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal de los concesionarios españoles, Faconauto, ha demandado al Gobierno un plan de renovación del parque móvil en España (actualmente de 14,6 años de antigüedad) para mejorar en la descarbonización del mercado y como recurso para solventar el aumento del coste de los combustibles en las últimas semanas.

"Insistimos en que haya una Ley de movilidad sostenible que contemple un plan de renovación desde el Gobierno central complementario a la electrificación. La edad del parque es una de las grandes debilidades que tenemos en este país", ha expresado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez en la III Edición de las Jornadas 'OK Motor', celebrada este jueves en Las Rozas (Madrid).

Marta Blázquez ha defendido el papel la patronal en los últimos meses, al impulsar planes de renovación del parque en comunidades autónomas como Galicia, Andalucía o La Rioja.

La responsable de los concesionarios españoles ha expresado también su preocupación por la subida de los carburantes derivada de la crisis en Oriente Medio, principalmente hacia las familias más vulnerables y empresas, ya que son los que está sufriendo "directamente en sus bolsillos cada vez que suben los carburantes".

"Estamos hablando de que entre 350 y 500 euros más, de aquí a final de año, van a tener que pagar las clases más desfavorecidas, las que llevan un coche viejo normalmente, porque no lo pueden cambiar y que además lo necesitan para trabajar o para su vida cotidiana", ha señalado Blázquez.

Igualmente, la presidenta de Faconauto ha respaldado la deducción del 15% en el IRPF a la compra del vehículo eléctrico y ha puesto el foco en intentar poner en marca, a la mayor brevedad posible, el Plan Auto+, además de la instalación de más puntos de recarga en el territorio nacional.