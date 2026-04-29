Faconauto prevé un cierre plano en 2026 para las matriculaciones de vehículos pesados en España

Archivo - Camiones en el puerto de Algeciras. - APBA - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Faconauto estima que el ejercicio de 2026 cerrará en torno a las 34.000 unidades matriculadas de vehículos pesados, una cifra que confirma la estabilización del mercado en niveles más de un 20% superiores a los previos a la pandemia.

Sus previsiones se basan, entre otros, en el arranque del año, en el que el mercado de vehículos industriales ha tenido un comportamiento mejor del esperado, con 8.231 unidades matriculadas, un 17,1% más que en el mismo periodo de 2025, superando las previsiones del sector.

Esta previsión responde a varios factores. Los tipos de interés siguen encareciendo la financiación de las inversiones en flota y pueden frenar operaciones en la segunda mitad del año. La incertidumbre geopolítica, con tensiones que afectan al suministro de materias primas y a los costes energéticos, introduce un elemento adicional de cautela.

A su vez, Faconauto ha explicado que el componente de pedidos diferidos de 2025 que ha apoyado el primer trimestre tenderá a normalizarse en los próximos meses.

El análisis de Faconauto identifica al transporte pesado como el verdadero motor del primer trimestre. Los tractocamiones, con un alza del 25,4% en el acumulado, concentran la mayor parte del dinamismo, en línea con el buen comportamiento de la logística de larga distancia y del transporte interurbano e internacional.

El resto de los segmentos presenta una evolución más heterogénea, con un crecimiento más contenido. La distribución geográfica refuerza este diagnóstico, con Madrid y Cataluña concentrando una parte desproporcionada de las matriculaciones, reflejo del peso de los grandes nodos logísticos en la actividad del sector.

"La evolución del mercado demuestra la resiliencia del transporte profesional en España. Seguimos en niveles históricos, pese a la incertidumbre y a los retos que afronta el sector. Los concesionarios estamos actuando como verdaderos dinamizadores de la renovación de flotas y de la adopción de nuevas tecnologías", ha señalado la presidenta de la División de Industriales y vicepresidenta segunda de Faconauto, Pilar Fernández.

LA ELECTRIFICACIÓN, UN PROBLEMA "PREOCUPANTE"

No obstante, la patronal de los concesionarios ha advertido, sin embargo, de que las cifras de electrificación --con una cuota de apenas el 1,1%-- reflejan un retraso preocupante en la transición energética del transporte pesado, motivo por el que exige una respuesta política inmediata.

Faconauto viene planteando una hoja de ruta concreta. En el plano operativo, reclama un Plan Nacional de Infraestructura de Alta Potencia con 4.000 puntos de recarga de más de 350 kilovatios antes de 2030, junto con un Plan Nacional de Renovación de Flotas con incentivos al achatarramiento y financiación verde a través del ICO, también para la adquisición de vehículos seminuevos con categoría mínima Euro 6.

En el plano regulatorio y fiscal, la patronal propone deducciones del 15% en el Impuesto de Sociedades por la adquisición de vehículos sostenibles, la bonificación total del Impuesto de Circulación para los de cero emisiones y la implantación de peajes CO2 con exención total para los vehículos de cero emisiones, una medida ya autorizada por el Parlamento Europeo hasta 2031 que España aún no ha activado.

"Debemos poner el foco en la transición tecnológica, que en el vehículo industrial avanza todavía a un ritmo muy limitado. No hablamos de un futuro lejano, sino de un horizonte inmediato. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible debe liderar, con visión de conjunto, la transformación que requiere la descarbonización del transporte pesado", ha indicado Pilar Fernández.