Faconauto reclama una mejora del parque para paliar las consecuencias en la subida de los combustibles

La presidenta de la patronal de concesionarios (Faconauto), Marta Blázquez - FACONAUTO

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal de los concesionarios españoles Faconauto ha demandado al Gobierno un plan de renovación del parque móvil en España (actualmente en 14,6 años) para mejorar en la descarbonización del mercado y como medida recurso a solventar el aumento del coste de los combustibles en las últimas semanas.

"Insistimos en que haya una ley de movilidad sostenible que contemple un plan de renovación desde el Gobierno Central complementario a la electrificación. La edad del paruqe una de las grandes debilidades que tenemos en este país", ha expresado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez en la III Edición de las Jornadas 'OK Motor', celebrada este jueves en Las Rozas (Madrid).

Blázquez ha defendido el papel la patronal en los últimos meses donde se han creado planes de renovación del parque con comunidades autónomas como Galicia, Andalucía o La Rioja con apoyo de Faconauto.

La responsable de los concesionarios españoles ha expresado también su preocupación por la subida de los carburantes derivada de la crisis en Oriente Medio, principalmente hacia las familias más vulnerables y empresas, ya que son los está sufriendo "directamente en sus bolsillos cada vez que suben los carburantes"

"Estamos hablando de que entre 350 y 500 euros más, de aquí a final de año, van a tener que aguantar las clases más desfavorecidas, las que llevan un coche viejo normalmente, porque no lo pueden cambiar y que además lo necesitan para trabajar o para su vida cotidiana", ha contemplado Blázquez.

Igualmente, la presidenta de Faconauto ha respaldado la deducción del 15% en el IRPF a la compra del vehículo eléctrico y ha puesto el foco en intentar iniciar a la mayor brevedad posible el Plan Auto+ y también la puesta en marcha de más puntos de recarga en el territorio nacional.