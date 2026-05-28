La facturación en carrocería de los talleres españoles de vehículo industrial aumenta un 5% a un año

Club de la Posventa de V.I. - Club de la Posventa de V.I.

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La facturación de los talleres de vehículo industrial que trabajan el área de carrocería ha experimentado un aumento del 5% durante los últimos doce meses, con datos al cierre del mes de abril de 2026, respecto a los doce meses anteriores, según el último informe anual del sector elaborado por el Club de la Posventa del Vehículo Industrial.

Los talleres no autorizados de marca que mantienen y reparan camiones y autobuses han aumentado las operaciones de carrocería en un 2,5%, lo que refleja que la actividad de carrocería continúa su buena dinámica en los talleres independientes de vehículo industrial al combinar un incremento tanto en operaciones como en importe medio por reparación.

Además, se ha dado un incremento de la factura media al transportista cliente por el arreglo de la carrocería del 2,5% en ese periodo,

Los datos más recientes del Club de la Posventa del Vehículo Industrial, correspondientes al bimestre de marzo y abril de 2026, han dejado un aumento de la actividad en la carrocería, con un incremento en la facturación. En esos dos meses, con un crecimiento en número de órdenes de reparación en esta especialidad del 4,6% y de la factura media en un 5,4%, la facturación por la reparación de la carrocería entre los talleres españoles de vehículo industrial crece un 10,3% respecto al mismo bimestre de 2025.

Según los datos facilitados este mes de noviembre en la última reunión del Club de la Posventa del Vehículo Industrial, iniciativa de conocimiento, networking y dinamización del sector, integrada por más de 50 empresas entre constructores de vehículos y fabricantes y distribuidores de recambio, entre mayo de 2025 y abril de 2026, los talleres españoles independientes que mantienen y reparan la carrocería de camiones y autobuses facturaron algo más de 289,4 millones de euros, cuando en los doce meses anteriores habían alcanzado unas ventas cercanas a los 275,6 millones de euros.

Los datos del Club de la Posventa del Vehículo Industrial proceden del análisis de las órdenes de reparación de una muestra de 268 talleres independientes que trabajan el vehículo industrial en España. Esos talleres forman parte del universo de 7.979 talleres que integran la base de datos del Club (2.245 exclusivistas de V.I.; 2.433 especialistas, pero no exclusivistas en V.I.; y 3.301 no especialistas en V.I.)