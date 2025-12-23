La facturación de fabricantes de recambios y distribuidores vuelve a crecer en el tercer trimestre

Archivo - Benito Tesier, presidente de la Comisión de Recambios de Sernauto y la presidenta de Ancera, Nines García de la Fuente. - ANCERA Y SERNAUTO - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes de recambios cerraron el tercer trimestre de 2025 con un crecimiento del 2,8% en la facturación respecto al mismo periodo de 2024, mientras que los distribuidores mostraron un incremento del 9,7%.

Así se recoge en el Observatorio del Estado de la Opinión de los Profesionales de la Posventa, correspondiente al tercer trimestre de 2025, en el que se ofrece un análisis detallado de la situación actual del mercado de posventa en España, y se espera que este incremento persista hasta finales de 2025.

Los resultados de este informe han sido presentados por la Asociación de Proveedores de Automoción (Sernauto) y la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción (Ancera).

Las previsiones para el cuarto trimestre 2025 mantienen la tendencia al alza, con una expectativa de crecimiento del 3,4% para los fabricantes y del 6,3% para la distribución.

En términos anuales, los fabricantes de recambios prevén cerrar con un aumento de la facturación respecto al 2024 del 4,5% mientras que los distribuidores anticipan un cierre de año con una subida del 8%.

STOCKS Y RETOS PARA EL FUTURO

Durante el tercer trimestre de 2025, el 11% de los fabricantes declara que las devoluciones o reajustes de stock en el mercado de turismos han aumentado respecto al trimestre anterior. Sin embargo, se observa una disminución de las devoluciones o reajustes de stock en los últimos trimestres.

De su lado, el 50% de los distribuidores declara que la evolución del valor absoluto del stock en el último trimestre ha aumentado respecto al trimestre anterior en el mercado de turismos, aunque con perspectiva de ir a la baja.

Los fabricantes de recambios declaran como retos para el futuro la optimización de inventarios, las estrategias de crecimiento, y la adaptación y resiliencia.

Por su parte, la gestión financiera y stocks, la digitalización y competitividad, y la adaptación estratégica y resiliencia son los aspectos más importantes que tratar por parte de los distribuidores.

"Estos datos muestran la evolución favorable de la actividad de los fabricantes de recambios, evidenciando la solidez y capacidad de adaptación de la posventa en un entorno especialmente exigente para la industria de la automoción", ha afirmado el presidente de la Comisión de Recambios de Sernauto, Benito Tesier.

Mientras, la presidenta de Ancera, Nines García de la Fuente, ha resaltado que los datos confirman el buen comportamiento de la distribución de recambios, "que continúa demostrando su fortaleza incluso en un contexto marcado por la incertidumbre económica y los retos operativos".