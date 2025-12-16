Fagor Ederlan Group y el grupo industrial chino Duoli Technology constituyen Lieder Automotive

Mikel Uribetxeberria, presidente de Fagor Ederlan - FAGOR EDERLAN

SAN SEBASTIÁN, 16 (EUROPA PRESS)

Fagor Ederlan Group, grupo cooperativo integrado en Mondragon, con sede en el País Vasco y referente internacional en el sector de componentes para automoción, y Duoli Technology, grupo industrial chino con más de dos décadas de experiencia en el sector, han reforzado su alianza estratégica con la constitución de Lieder Automotive SL.

La firma del acuerdo, realizada este martes por Jiang Jianqiang, CEO de Duoli Technology y Jon Zuazo, CEO de Fagor Ederlan, marca el inicio de una nueva etapa de colaboración orientada a "impulsar el crecimiento conjunto y ampliar la presencia global" de ambas compañías.

El evento ha contado con la presencia del presidente de Fagor Ederlan Group, Mikel Uribeetxebarria, del director del Negocio de Aluminio, Jon Arano, el director de Mercado, Ernesto García, Ding Yongfei, director global de Calidad de Leapmotor, Yang Yi, director de la alianza Duoli Ederlan Kunshan en China, y el alcalde de Borja, Eduardo Arilla.

Lieder Automotive SL suministrará componentes estructurales del vehículo (body in white) para el nuevo SUV eléctrico de Leapmotor, modelo B10, cuya fabricación está prevista en la planta de Figueruelas (Zaragoza), con inicio de suministro programado para agosto de 2026.

En su intervención, Ding Yongfei, ha subrayado el "papel estratégico" de Lieder Automotive en la expansión global de Leapmotor y la relevancia de la colaboración entre Duoli Technology y Fagor Ederlan para construir "una cadena de suministro estable y eficiente en Europa".

PLANTA DE BORJA

Este proyecto permitirá reabrir la planta productiva de Fagor Ederlan ubicada en Borja (Zaragoza), generando una nueva actividad industrial y más de 170 empleos en la región, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de Leapmotor Internacional, 'joint venture' creada entre Stellantis y Leapmotor.

Se trata del segundo proyecto conjunto entre ambas empresas, que ya comparten una 'joint venture' en Kunshan (China) dedicada a la fabricación de componentes de suspensión en aluminio.

Para Fagor Ederlan, supone el acceso a nuevos clientes chinos en Europa y el relanzamiento del negocio de ensamblaje de componentes para automoción, actividad que la cooperativa desarrolló entre 1998 y 2019 precisamente en Borja.

Zuazo ha destacado que este nuevo proyecto "está alineado con la estrategia de Fagor Ederlan basada en la innovación, la creación de valor y la colaboración". Además, "nos permite el acceso a clientes chinos e impulsa nuestra adaptación a la transformación del sector marcada por la electrificación y la sostenibilidad", ha añadido.

Por su parte, Duoli Technology logra su primera implantación en Europa, ampliando su presencia en el mercado global. Jiang Jianqiang ha apuntado que "Lieder Automotive nace como respuesta a la estrategia común de globalización y como un compromiso para ofrecer servicios más personalizados, eficientes y fiables en el mercado internacional".

Asimismo, ha subrayado la importancia de "combinar la tecnología china con el conocimiento local para construir una empresa competitiva y contribuir al desarrollo económico en la región".

AUTOMOCIÓN

Fagor Ederlan, empresa líder en la fabricación de componentes para el sector de la automoción, cerró el ejercicio 2024 con una facturación de 570 millones de euros y una plantilla de 3.400 personas.

Con sede en Eskoriatza (Gipuzkoa) y más de 60 años de trayectoria, la compañía está especializada en la producción de componentes clave para sistemas de chasis (frenado y suspensión), tren motriz (Powertrain) y otras piezas estructurales del vehículo. Cuenta con una red de plantas productivas distribuidas een Europa, China, Sudamérica y Norteamérica.

Por su parte, Duoli Technology es una empresa china con más de 20 años de experiencia en el desarrollo, producción y venta de componentes para automoción, especializada en piezas de estampado, piezas de ensamblaje soldadas, piezas funcionales, moldes de estampación, piezas de termoconformado y piezas de fundición a presión integradas.

Entre sus clientes se encuentran fabricantes tradicionales como SAIC Motor, SAIC Volkswagen y SAIC General Motors, así como empresas emergentes de vehículos eléctricos como NIO, Li Auto y Leapmotor.