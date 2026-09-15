Fiat incorpora la versión Dolcevita, de techo descapotable, al Topolino

Fiat Topolino - FIAT

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fiat ha dado a conocer este martes una nueva ampliación de la familia de su Topolino, con la presentación del nuevo Topolino Dolcevita, que incorpora la experiencia al aire libre a la gama y hace que una de las características más distintivas de este modelo sea "más accesible que nunca".

Anteriormente reservado para la edición de coleccionista Topolino Vilebrequin, el techo descapotable ahora forma parte de la gama general, lo que permite a más clientes disfrutar de la protección de un vehículo cerrado con el placer de conducir al aire libre.

"Desde el Corallo hasta el Sport, desde el Vilebrequin hasta el nuevo Dolcevita, la familia Topolino sigue evolucionando sin dejar de ser fiel a su identidad única: un enfoque sencillo, accesible e inconfundiblemente italiano de la movilidad urbana eléctrica", ha resaltado la firma.

Con esta nueva versión, el Topolino aspira a seguir consolidando su notable éxito en toda Europa, confirmando su posición como líder en el mercado de los cuatriciclos eléctricos. El impulso positivo continúa, con un crecimiento de las ventas de hasta un 30% respecto al año anterior.