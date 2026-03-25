Fiat presenta la versión gasolina del 600, con un motor T GEN3 de 100 CV, disponible por 18.800 euros

Fiat 600 - FIAT

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fiat amplía la gama del 600 con la introducción de la versión gasolina con cambio manual, que se suma a las versiones eléctricas e híbridas que ya forman parte del popular modelo de la marca italiana, y que ahora está disponible desde 18.800 euros.

El corazón del 600 Gasolina es el nuevo motor T GEN3 de 100 CV, completamente rediseñado en sus áreas clave para ofrecer mayor eficiencia, mejor capacidad de respuesta y fiabilidad a largo plazo.

Entre las novedades, el Fiat 600 gasolina incorpora nuevos componentes, combinados con una nueva transmisión manual de seis velocidades. Estos avances aportan beneficios concretos en la carretera, como una mayor durabilidad y un menor consumo de aceite. Para garantizar la máxima libertad de elección, el nuevo sistema de propulsión térmico estará disponible en todas las versiones, lo que hace que la opción de gasolina sea totalmente accesible en toda la familia 600.

EDICIÓN LIMITADA 'STREET'

Para celebrar el debut del 600 gasolina, Fiat ha presentado el 600 Street, la exclusiva edición de lanzamiento que se fabricará en una edición limitada de 2.000 unidades, ofrecida en una única configuración que subraya su exclusivia.

"Esta versión confiere al nuevo motor una identidad audaz, expresiva e inconfundiblemente urbana. Diseñado para las calles que nunca se detienen, el 600 Street aporta un estilo dinámico y una personalidad marcada a la conducción diaria, donde el espíritu urbano se une al estilo italiano en una versión hecha para destacar allá donde vaya", ha destacado la compañía.

El 600 Street estrena un exterior bicolor. Los detalles en negro en los logotipos de Fiat, las manillas de las puertas y la parrilla delantera añaden contraste y definición, mientras que la insignia Street en la parte trasera refuerza su identidad. Las llantas de aleación negras de 18 pulgadas completan el look.

En el interior, el revestimiento del techo en negro crea un ambiente concentrado y dinámico, mientras que el salpicadero negro garantiza la coherencia estilística con los detalles exteriores. Los asientos específicos añaden un contraste limpio y contemporáneo que ilumina el habitáculo y resalta la personalidad fresca y urbana de esta edición.