Ford abre pedidos para la nueva Transit City, con hasta 380 km de autonomía y desde 26.400 euros

Ford abre pedidos para la nueva Transit City, con 254 km de autonomía combinada y desde 26.400 euros - FORD

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Ford Motor Company Pro ha dado un paso más en su estrategia de electrificación en vehículos comerciales con la apertura de pedidos para la nueva Ford Transit City, un modelo que ya admite pedidos y que llega como una solución orientada a autónomos, emprendedores y gestores de flotas urbanas.

La nueva Transit City, diseñada específicamente para servicios de reparto de "última milla" y operaciones en zonas de bajas emisiones (ZBE), estará disponible desde 26.400 euros (sin IVA) e incluirá de serie los servicios conectados de Ford Pro y funcionalidades avanzadas de conectividad.

La producción de la Ford Transit City comenzará en septiembre de 2026 y las primeras entregas están previstas para diciembre del mismo año a través de la red de Centros Ford Transit.

El vehículo equipará una batería LFP de 56 kWh y ofrecerá una autonomía de hasta 254 kilómetros en ciclo combinado y hasta 381 kilómetros en uso urbano, según el ciclo WLTP.

La compañía destaca que, de acuerdo con sus datos de uso real, cerca del 90% de los vehículos de este segmento recorren menos de 110 kilómetros diarios, lo que sitúa a la Transit City como una alternativa adaptada al reparto urbano diario.

GAMA COMPLETA DE LA TRANSIT CITY

La gama estará compuesta por tres variantes principales: furgón L1H1, furgón L2H2 y chasis-cabina L2 para transformaciones específicas. La marca ha optado por simplificar la oferta comercial con una única configuración de equipamiento y un solo paquete de baterías.

Los precios arrancan en 26.400 euros para el furgón L1H1, mientras que el L2H2 partirá desde 27.350 euros y el chasis-cabina L2 desde 27.050 euros, ambos sin IVA.

En materia de recarga, el modelo admite carga rápida en corriente continua de hasta 87 kW, permitiendo recuperar del 10% al 80% de la batería en 33 minutos. Además, una recarga de diez minutos puede aportar hasta 68 kilómetros adicionales de autonomía en la variante L1H1. En corriente alterna de 11 kW, el tiempo estimado de carga del 10% al 80% es de unas 4,5 horas.

A pesar de sus dimensiones compactas, la Transit City ofrece hasta 8,5 metros cúbicos de capacidad de carga y una carga útil máxima de hasta 1.275 kilogramos.

La versión L2H2 podrá transportar hasta tres europalés, mientras que el chasis-cabina se orienta a aplicaciones específicas como servicios municipales, jardinería o asistencia técnica.

En cuanto a opciones de personalización, la Transit City podrá configurarse en color Blanco Frozen como acabado estándar, mientras que las pinturas metalizadas Negro Panther, Azul Panther y Plata Ingot tendrán un coste adicional de 537 euros, sin IVA.

El equipamiento tecnológico incluye una pantalla táctil de 12,3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, arranque sin llave, aire acondicionado, asiento del conductor calefactado y cámara de visión trasera.

En el apartado de seguridad, incorpora sistemas de asistencia a la conducción como frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo, aviso de cambio involuntario de carril y sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

Asimismo, el vehículo podrá integrarse en el ecosistema digital de Ford Pro, permitiendo a las empresas gestionar datos de localización, consumo y estado de carga de sus flotas en tiempo real mediante herramientas telemáticas específicas.