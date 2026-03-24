Ford Actualiza Su Mustang Mach-E Y Lanza Una Versión GT California Special, Con Llantas De 20 Pulgadas - FORD

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ford ha anunciado este martes nuevas actualizaciones disponibles para el SUV eléctrico Ford Mustang Mach-E, incluida la presentación de un nuevo modelo GT California Special, que evoca el espíritu de la costa oeste de Estados Unidos.

Las nuevas llantas de 20 pulgadas en Gris Carbonizado con logotipo GT/CS, junto con las insignias perfiladas en el nuevo color Azul Rave, distinguen visualmente al GT California Special. El capó incorpora una franja exclusiva con la inscripción 'California Special'.

En el interior, el Ford Mustang Mach-E GT California Special equipa asientos deportivos tapizados en Navy Pier con materiales ActiveX y Miko, con una franja reflectante en azul y plata. La consola central y el volante también están revestidos en ActiveX azul marino.

"El Ford Mustang Mach-E GT California Special traslada el legendario espíritu de la costa oeste estadounidense a Europa, ofreciendo a los clientes una forma única de disfrutar de nuestro icono eléctrico", ha señalado el director general de Turismos de Ford Europa, Christian Weingaerter.

MÁS MEJORAS EN TODA LA GAMA FORD MUSTANG MACH-E

La gama Ford Mustang Mach-E también incorpora mejoras adicionales, como una autonomía extendida, la incorporación de serie del sistema Asistente de Salida y dos nuevos colores.

En los modelos Premium de rango extendido, los nuevas llantas de baja resistencia a la rodadura incrementan la autonomía del vehículo tanto en versiones de tracción total (AWD) como de tracción trasera (RWD), alcanzando hasta 555 km y 615 km respectivamente, lo que supone un aumento de 5 kilómetros y 15 kilómetros.

Además, el modelo incorpora ahora de serie el sistema Asistente de Salida de Ford, que emplea sensores para detectar ciclistas, usuarios de patinetes y peatones que se aproximan por detrás.

El Ford Mustang Mach-E es el primer modelo en incorporar BlueCruise, que permite la conducción asistida sin manos al volante en determinadas vías habilitadas. Esta tecnología se ampliará a partir del verano de 2026 a modelos seleccionados de las gamas Ford Puma y Puma Gen-E, Ranger Híbrido Enchufable y Ford Kuga.