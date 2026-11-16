Ford Almussafes cambia el calendario del ERTE RED y fija una nueva parada total el 7 de diciembre

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ford Almussafes (Valencia) y los sindicatos han acordado este lunes modificar el calendario de aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) RED del mes de diciembre, de manera que se incorpora el lunes 7 de diciembre como jornada de parada total tanto en las plantas de vehículos como en la de motores.

Según ha informado el sindicato UGT, tras la reunión de la comisión de seguimiento del ERTE RED celebrada este lunes, el calendario definitivo del mes de diciembre establece que la fabricación de motores detendrá su actividad los días 7 y 21 de diciembre, que serán de parada total en la fábrica.

La planta de motores pasa de tener una única jornada de parada programada en diciembre (el lunes 21) a sumar dos días de inactividad.

Por su parte, las plantas de vehículos pararán su producción los días 7, 17, 18 y 21 de diciembre. Este ajuste supone la desconvocatoria de la parada inicialmente prevista para el miércoles 16 de diciembre en vehículos, jornada en la que finalmente se trabajará con normalidad.