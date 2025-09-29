Ford Almussafes establece una parada total de producción para el 30 de septiembre

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) ha ampliado a la planta de motores la jornada de ERTE RED prevista el 30 de septiembre, alineada con la de vehículos, por lo que ese día quedará como una parada total de producción.

Con ello, la planta valenciana cerrará el mes de septiembre con dos paradas totales consecutivas, el lunes 29 de septiembre y el martes día 30.

Así se ha establecido durante una reunión de la comisión mixta de seguimiento del ERTE de Ford que se ha celebrado este lunes, en el marco del mecanismo RED que tiene en vigor la fábrica valenciana, según ha informado en un comunicado UGT PV.

Ante la alerta roja por lluvia, se han suspendido todos los trabajos programados para este lunes el Ford Almussafes. Únicamente el personal de seguridad y servicios esneciales debían acudir previa comunicación con los responsables de turno.