Ford amplía su sistema de conducción sin manos al volante a sus modelos Puma y Kuga para 2026

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ford ha anunciado este jueves la expansión de BlueCruise, lo que permitirá a muchos más clientes acceder a este sistema de conducción sin manos en el volante, vista en la carretera, homologado para autopista.

A partir de la primavera de 2026, BlueCruise estará disponible en determinados Puma, Puma Gen-E, Kuga y Ranger Híbrido Enchufable, siempre que estén equipados con el paquete Asistencia al Conductor. Las opciones de suscripción y los precios se anunciarán cuando se acerque la fecha de venta.

Tras haber sido lanzado en Europa con el Mustang Mach-E, este sistema avanzado de asistencia a la conducción se introducirá en otros cuatro modelos más, como son el Puma 2, el Puma Gen-E 3, el Kuga 4 y Ranger Híbrido Enchufable 5 a partir de la primavera de 2026.

A escala global, los propietarios de vehículos Ford y Lincoln han recorrido más de 888 millones de kilómetros en autopista y autovía con esta tecnología. La expansión de su disponibilidad a una amplia gama de vehículos Ford ofrece a aún más clientes la oportunidad de disfrutar de un nivel superior de comodidad en sus viajes por autopista.

PRIMER SISTEMA HOMOLOGADO EN EUROPA

En 2023, BlueCruise se convirtió en el primer sistema de este tipo en recibir la homologación europea con su llegada a Gran Bretaña. Desde entonces, BlueCruise ha sido aprobado para su uso en 16 mercados europeos, lo que lo ha convertido en el sistema de este tipo más ampliamente disponible en Europa.

Esto permite el acceso a más de 135.000 kilómetros de autopistas designadas, denominadas Blue Zones, lo que permite a los clientes viajar por carretera a través de varios países. Con esta amplia disponibilidad geográfica, por ejemplo, un cliente puede utilizar BlueCruise en seis países viajando de Estocolmo a Roma, recorriendo más de 2.000 kilómetros y pasando más de 25 horas conduciendo sin manos en el volante.

"Nos comprometemos a poner la tecnología más avanzada al alcance de más conductores. Con BlueCruise ahora disponible en cinco vehículos en Europa, estamos ayudando a que la conducción sin manos por autopista y autovía sea accesible a un número mayor aún de clientes", ha afirmado el director de Funciones y Software ADAS de Ford en Europa, Torsten Wey.

BlueCruise se basa en las capacidades del control de crucero adaptativo inteligente (IACC) de Ford, y ayuda a controlar la dirección, la aceleración, la frenada, el posicionamiento en el carril y las distancias de seguridad con respecto al vehículo que circula delante, teniendo presente las marcas viales, las señales de velocidad y las condiciones cambiantes del tráfico, desde las velocidades de autopista hasta las constantes paradas y arranques que se dan en los atascos.

Cuando BlueCruise se activa en una de las autopistas homologadas para su uso, denominadas Blue Zones, permite al conductor quitar las manos del volante si sigue prestando atención a la carretera, lo que proporciona un nivel adicional de comodidad durante los viajes largos.

Antes de pasar a la conducción sin manos en el volante, los vehículos equipados con BlueCruise se aseguran de que las marcas de carril son visibles, que el conductor tiene la vista puesta en la carretera y que las demás condiciones son adecuadas.

BlueCruise combina el uso de radares y cámaras para detectar y seguir la posición y la velocidad de otros vehículos de la carretera. Una cámara orientada hacia delante detecta las marcas de los carriles y las señales de velocidad.

Para ayudar a garantizar que los conductores mantengan la vista en la carretera mientras tienen las manos fuera del volante, una cámara orientada hacia el conductor comprueba la mirada y la posición de la cabeza del conductor, incluso cuando lleva gafas de sol.