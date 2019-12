Ford cambia su propuesta de vacaciones para la planta de motores en Almussafes (Valencia)

Publicado 13/12/2019 15:37:49 CET

VALENCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ford Almussafes (Valencia) ha cambiado sus propuestas iniciales de vacaciones para los trabajadores de la planta de motores y sobre el cierre de comedores, al plantear que se suprima uno de los cuatro comedores en lugar de dos, una medida que acompañaría con una subida de precios en los menús de los empleados.

Así lo ha trasladado la empresa a los sindicatos en la tercera y última comisión consultiva de la dirección con los representantes de los trabajadores, según han explicado fuentes sindicales, que reclaman la "voluntariedad" de adoptar los cambios vacacionales propuestos.

La compañía planteó el lunes "cambios en las vacaciones" de Motores para adecuarlas al calendario de las fábricas norteamericanas. En concreto, que en Mecanizados se trabajara en dos turnos de lunes a viernes, del 14 de julio al 21 de agosto, de modo que las vacaciones se dividirían en dos turnos: el primero, del 14 al 31 de julio y el segundo, del 3 al 21 de agosto. En Montaje, planteó el primer turno vacacional del 20 de julio al 7 de agosto, y el segundo, del 2 al 21 de agosto. De este modo, ambos turnos de vacaciones coincidían la primera semana de agosto, y del 20 de julio al 21 de agosto solo trabajaría un turno.

No obstante, este viernes la dirección de la empresa ha movido su propuesta inicial para los trabajadores de Montaje de Motores y ha planteado que el primer turno de vacaciones sea del 27 de julio al 14 de agosto y el segundo del 3 al 21 de agosto. Para Mecanizados, mantiene su propuesta inicial.

Al respecto, CC.OO. ha indicado a la empresa que "si no hay voluntariedad" este sindicato no aceptará "ningún cambio en las vacaciones", porque "los trabajadores de Motores llevan mucho tiempo haciendo esfuerzos, soportando ERTEs, cambios de vacaciones" y "modificaciones sustanciales". "Ahora se les vuelve a pedir un esfuerzo a cambio de nada, ya que la empresa no garantiza carga de trabajo más allá de 2024", ha criticado.

Desde UGT, el portavoz del sindicato y presidente del Comité de Empresa, Carlos Faubel, ha defendido que se reedite el acuerdo alcanzado en 2018 sobre los calendarios, de forma que se "garanticen los 'pluses' y una serie de condiciones".

Por su parte, Intersindical "valora" el cambio en la propuesta pero insiste también en que estos cambios se efectúen "con voluntariedad y dando incentivo económico o días de vacaciones adicionales para facilitar esa voluntariedad". No obstante, ha puntualizado que abordará esta propuesta en sección sindical y hará llegar su postura definitiva a la empresa.

CIERRE DE UN COMEDOR

En cuanto a los comedores, Ford también ha planteado este viernes una nueva propuesta. El lunes la dirección propuso cerrar dos de los cuatro comedores (Recambios y Body 1) o subir el precio de los menús. Ahora, la dirección de la empresa ha puesto sobre la mesa cerrar uno de los comedores (Recambios) y dejar abiertos el de Motores, Carrocerías y Montaje.

Además, se aplicaría una subida de precios, por la que el menú completo pasaría de 3,40 a 3,90 euros. El menú sin primer plato aumentaría de los 2,55 euros actuales a los 2,95 euros, mientras que son segundo plato ascendería de 1,85 euros.

Sobre esta cuestión, UGT ha valorado que la empresa ha "rebajado mucho sus pretensiones" con una propuesta menos "agresiva" que la primera. Considera que se "garantiza el servicio de los comedores a todos los trabajadores". No obstante, matiza que se terminará de analizar la postura respecto a estos cambios en el Comité de Empresa.

Por su parte, CC.OO. ha explicado que no aceptará el "cierre de ningún comedor ni la eliminación del servicio de comidas". Este sindicato defiende que Ford asuma el servicio y "así el beneficio que se lleva otra empresa revierta en Ford". "La empresa nos ha contestado que fabrican coches y no sirven menús y le hemos recordado que hace años incluso la gente que limpiaba los servicios eran plantilla Ford", ha señalado.

Asimismo, Intersindical ha reconocido que la nueva propuesta de la empresa "mejora sensiblemente la primera que presentó", aunque ha señalado que no firmará el acuerdo debido al "incremento del 15 por ciento del precio del menú y el empeoramiento del servicio".