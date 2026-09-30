Ford cierra un acuerdo laboral para la fábrica de Almussafes: subidas salariales superiores a IPC y revisión retroactiva

UGT y Ford firman el nuevo acuerdo laboral hasta 2030 para la fábrica de Almussafes - UGT

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ford y UGT han firmado un acuerdo sobre las condiciones laborales de la fábrica de Almussafes (Valencia), que estará en vigor hasta 2030, y que incluye "aumentos salariales considerables" por encima del IPC, una cláusula de revisión retroactiva cada 1 de enero y eleva la gratificación especial de mil euros.

Así lo ha explicado el sindicato mayoritario en un comunicado, después de la reunión de la comisión negociadora celebrada este miércoles en la fábrica. UGT ha calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado y ha resaltado "la estabilidad que va a proporcionar a la fábrica en un momento clave como es la alianza de Ford-Geely".

El pacto llega después de meses de conversaciones para actualizar el acuerdo laboral vigente, conocido como acuerdo de electrificación y firmado en 2022 por la empresa y UGT. Los términos de dicho acuerdo se recogieron en un convenio colectivo vigente hasta este 2026. Además, las negociaciones han estado marcadas por el anuncio de Ford el pasado mes de julio de un acuerdo con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes a partir de 2028.

UGT ha destacado que el acuerdo alcanzado este miércoles "garantiza unos aumentos salariales considerables, por encima del IPC, incluyendo la gratificación especial, que desde 2027 sube hasta los 1.000 euros, y a partir de 2029 se consolidará en las tablas salariales, incrementándose al ritmo de los salarios". "Y además se blinda todo con la cláusula de revisión retroactiva a 1 de enero para cada uno de los años de vigencia del Acuerdo 2030", ha destacado.

El sindicato considera que el pacto con la empresa "en un momento clave como es la alianza de Ford-Geely, y por consiguiente va a permitir 'alumbrar con luces largas' muchos años de certidumbre para la plantilla, favoreciendo la creación de miles de empleos directos e indirectos, con salarios dignos y derechos, así como un fuerte impulso a la actividad económica para la Comunitat Valenciana".

Desde UGT se han mostrado "firmemente convencidos, ahora que estamos a punto de celebrar el 50 aniversario de la factoría, de que el respaldo unánime en nuestras asambleas para la consecución del Mecanismo Red, y para lograr este Acuerdo 2030 ha sido clave y decisivo para que Ford Almussafes vuelva a ser lo que fue en otros tiempos, y poder así mirar con optimismo hacia otros 50 años".

Asimismo, la sección sindical de UGT-Ford ha agradecido el apoyo que ha recibido y ha apuntado que, a partir de ahora, le corresponderá "hacer un exhaustivo seguimiento de lo pactado a través de la Comisión del Observatorio para la Electrificación".

CONDICIONES ACORDADAS

El conocido como Acuerdo 2030 constituirá la base de la negociación del XIX Convenio Colectivo de la fábrica y de todas las negociaciones de tipo laboral que se produzcan durante su vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2030.

El acuerdo precisa que, si como consecuencia de cualquier reordenación empresarial, alianza o creación de una nueva entidad, se produjera un cambio de empleador, éste "quedará comprometido por imperativo legal en todas y cada una de las condiciones y derechos" que contiene el acuerdo durante toda su vigencia.

Esta concreción cobra importancia en el marco de la joint venture anunciada entre Geely y Ford, por el que la fábrica valenciana y su plantilla pasarán a pertenecer a esta empresa conjunta una vez empiece sus operaciones, lo que está previsto para la primera mitad de 2027.

El acuerdo recoge un incremento salarial para los próximos cuatro años. En 2027 se contempla un incremento del IPC real más un 1,5%, con un suelo mínimo garantizado del 3% y un tope máximo del 5%. Para 2028-2030, se ha acordado una subida del IPC real más un 1%, con una subida mínima garantizada del 2,5% y un tope máximo del 5% en cada uno de dichos años. Los incrementos salariales anuales serán consolidables y retroactivos cada uno de los años al 1 de enero.

La subida salarial acumulada para todo el período no podrá superar en ningún caso el 20%. A tal efecto, se creará una comisión de seguimiento que estudiará los hipotéticos desajustes anuales, y determinará las fórmulas de compensación, en su caso, dentro de los limites establecidos.

Además, se ha acordado incrementar la gratificación extraordinaria, actualmente fijada en 690 euros (año 2026), hasta 1.000 euros anuales para cada uno de los años del acuerdo. Desde el año 2029 se consolidará en tablas salariales y se incrementará en línea con el incremento salarial pactado. Según Ford, "esta mejora reconoce el compromiso de la plantilla en un periodo especialmente exigente por la puesta en marcha de nuevos programas de producto".

Además, con el fin de acompañar de manera ágil y flexible los periodos de lanzamiento de nuevos programas, se crearán unas nuevas figuras profesionales: el Técnico Especialista de Lanzamientos para Tabla I y el Launch Coordinator para Tabla II. Las condiciones de acceso, permanencia y retribución de estas nuevas figuras serán objeto de un acuerdo separado e independiente.

Respecto a la producción en sábados, si el volumen de fabricación lo requiere, se podrán programar sábados de producción según el esquema del convenio colectivo: hasta ocho sábados de presencia por empleado y por año, con jornada de descanso, que podrá haberse disfrutado con antelación. Tanto las jornadas de descanso como las de trabajo podrán desplazarse según previo acuerdo en el seno de la Comisión por la Electrificación. Por el trabajo de esos sábados se percibirá el plus de flexibilidad previsto en el Acuerdo por la Electrificación.

La planificación de estos sábados, y la posibilidad de retribuirse algunos de ellos como horas extraordinarias, si se superasen determinados limites de acumulación, se analizará en la Comisión del Observatorio por la Electrificación.

Asimismo, se ha acordado la posibilidad de anticipar hasta 12 días industriales correspondientes a ejercicios futuros, convirtiéndolos en días de vacaciones a disfrutar en periodos de menor actividad (como la fase inicial de lanzamiento prevista en 2027), paliando de esta manera situaciones de menor actividad y "garantizando que esta medida no suponga perjuicio económico alguno para los trabajadores afectados". En caso de tener que ser trabajados, se percibirá el plus de trabajo en las dos últimas jornadas industriales de cada año.

Desde 2027, las 16 horas anuales de permiso retribuido para asistencia a consulta del médico no especialista de la Seguridad Social podrán utilizarse también para el acompañamiento al mismo de los hijos menores hasta los 15 años de edad, y del padre o madre si se trata de personas dependientes. Asimismo, se actualizará en 2027 el plus de distancia un 10% sobre el valor de 2026.