Ford, en conversaciones con la china Geely para usar su planta de vehículos en Almussafes (Valencia)

Archivo - Cartel de la fábrica Ford Almussafes - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ford ha mantenido conversaciones con la empresa china Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes (Valencia).

Actualmente, el fabricante de automóviles de Detroit busca nuevas alianzas globales mientras revisa su estrategia de vehículos eléctricos. Con este cometido, una delegación de ejecutivos de Ford visitó China esta semana para explorar oportunidades, incluido el uso de su planta de montaje en Valencia, España, según una información adelantada por Bloomberg.

La utilización de las instalaciones de Valencia sería beneficiosa para ambas partes, ya que permitiría a Geely evitar el pago de los elevados aranceles europeos sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, al tiempo que daría un nuevo impulso a la planta. Desde 2024, solo ha producido el Ford Kuga. La fábrica tiene una capacidad anual prevista de 400.000 unidades.

El costoso replanteamiento de la estrategia de Ford en materia de vehículos eléctricos ha llevado al fabricante de automóviles estadounidense a recurrir cada vez más a algunas de las marcas más conocidas de China, como BYD y Xiaomi.

Las conversaciones entre Ford y Geely se centraron en la fabricación y no incluyeron la posibilidad de compartir tecnologías como la conducción autónoma. Las conversaciones fueron preliminares y es posible que no den lugar a un acuerdo.