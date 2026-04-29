Ford eleva sus ganancias un 81% en el primer trimestre del año, hasta 2.141 millones de euros

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ford ha incrementado su beneficio neto un 81% en el primer trimestre del año respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta alcanzar unas ganancias de 2.500 millones de dólares (2.141 millones de euros), según ha informado este jueves al cierre del mercado bursátil en Estados Unidos.

La compañía registró ingresos de 43.300 millones de dólares (37.089 millones de euros) en el primer trimestre, lo que supone un aumento del 6% con respecto al año anterior.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) ha sido de 2.329 millones de dólares (1.994 millones de euros), lo que supone multiplicar por siete la cifra respecto al primer trimestre de 2025, cuando alcanzó un resultado operativo de 319 millones de dólares (273 millones de euros).

Para el ejercicio completo, Ford ha elevado sus previsiones de resultado operativo (Ebit) ajustado a entre 8.500 y 10.500 millones de dólares (7.280 y 8.993 millones de euros), frente a la previsión anterior de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares (6.852 y 8.565 millones de euros).

"Nuestros sólidos resultados del primer trimestre y la mejora de nuestras previsiones para todo el año reflejan el impulso del plan Ford+", ha declarado el presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley.