Ford gana casi 3.000 millones de euros hasta septiembre, un 0,4% más, y mantiene su facturación

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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ford ha logrado un beneficio neto de 3.300 millones de dólares (2.964 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento de las ganancias del 0,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según ha informado la compañía este miércoles, al cierre de la jornada bursátil en Estados Unidos, los ingresos han totalizado los 141.100 millones de dólares (126.750,13 millones de euros), una cifra similar a la de hace un año.

A su vez, el resultado operativo (Ebit) ajustado ha sido de 8.600 millones de dólares (7.725,38 millones de euros), una cifra superior en un 2,9% a la registrada por la compañía al cierre de septiembre de 2025, con un margen Ebit del 6,1% (2,1 puntos porcentuales más).

Por su parte, en cuanto al tercer trimestre, la empresa registró unos ingresos de 49.500 millones de dólares (44.465,85 millones de euros), lo que equivale a una caída interanual del 2% en la facturación. El beneficio neto del trimestre fue de 2.000 millones de dólares (1.796,60 millones de euros), un 0,4% menos que en el tercer trimestre de 2025.

"Ford ha registrado un trimestre sólido, justo cuando entramos en una fase decisiva de la transformación de la compañía. Nuestras medidas de control de costes y el crecimiento récord en servicios de software y repuestos demuestran cómo estamos expandiendo nuestro negocio más allá de la simple venta de vehículos", ha explicado Ford.

BUENAS PREVISIONES PARA EL CIERRE DEL AÑO

Como reflejo de su confianza en la trayectoria anual y en el ritmo de inversión previsto, Ford estima ahora que su EBIT ajustado para el conjunto del año se situará entre 10.500 y 11.000 millones de dólares (9.432,15 y 9.881,30 millones de euros).

Las previsiones para el flujo de caja libre ajustado y los gastos de capital se mantienen en un rango de 6.000 a 7.000 millones de dólares (5.389,80 y 6.288,10 millones de euros) y de 9.500 a 10.500 millones de dólares (8.533,85 y 9.432,15 millones de euros), respectivamente.

"Las previsiones de la compañía no contemplan los posibles efectos de una escalada significativa del conflicto en Oriente Medio ni de un deterioro sustancial de la economía estadounidense; cualquiera de estos escenarios -o ambos- podría tener un impacto considerable en la demanda del sector", ha apuntado Ford.