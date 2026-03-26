Ford lanza Transit City eléctrica con hasta 254 km de autonomía para impulsar la movilidad de empresas - FORD
MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La compañía automovilística Ford ha presentado su nueva furgoneta eléctrica Transit City con hasta 254 km de autonomía, un modelo diseñado específicamente para facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica de empresas que operan en entornos urbanos.
Este modelo, que el año pasado cumplió 60 años desde su primera edición se actualiza para responder a los desafíos de los vehículos comerciales en la actualidad y con una apuesta de producto que superan la media de recorrido de los vehículos de su segmento --menos de 110 km según expone la compañía estadounidense-- para ayudar a las empresas en la movilidad sostenible urbana.
Ford prevé abrir los pedidos en el segundo trimestre del año, con la llegada de las primeras unidades a los concesionarios antes de final de año.
Transit City está equipado con una batería de 56 kWh de composición química de fosfato de hierro y litio (LFP) y por un motor eléctrico de 110 kW (150 CV) de potencia y tracción delantera, lo que proporciona una conducción silenciosa y con par inmediato, especialmente orientada al transporte de cargas en ciudad.
Asimismo, incluye tecnología de conducción con un solo pedal, optimizada para recorridos con frecuentes paradas y para maximizar la energía de la batería.
Además, ofrece recarga rápida en corriente continua, pasando del 10% al 80% en aproximadamente 33 minutos gracias a su potencia máxima de 87 kW en corriente continua. Igualmente, Ford expone que se pueden recuperar unos 50 km de autonomía en 10 minutos usando un cargador de esas prestaciones. No obstante, en carga altera de 11 kW, el tiempo sube a las 4,5 horas para completar entre el 10% y el 80% de la batería.
TRES CONFIGURACIONES DE CARROCERÍA
La Transit City estará disponible en tres configuraciones de carrocería --Van L1H1, Van L2H2 y chasis-cabina--, adaptadas a distintas necesidades logísticas. Entre sus capacidades, destaca un volumen de carga de hasta 8,5 metros cúbicos y una carga útil máxima de 1.275 kilogramos, en función de la versión.
En materia de eficiencia económica, Ford Pro estima que los costes de mantenimiento pueden reducirse en torno a un 40% respecto a modelos diésel equivalentes, con intervalos de revisión de hasta dos años o 40.000 kilómetros.
El equipamiento de serie incorpora elementos orientados a la productividad y comodidad del conductor, como asiento calefactado, arranque sin llave y una pantalla táctil de 12 pulgadas compatible con sistemas de conectividad móvil. Además, cuenta con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, entre ellos frenado automático de emergencia, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo y aviso de salida de carril.
La nueva Transit City ha sido sometida a pruebas de durabilidad equivalentes a diez años de uso intensivo y más de 240.000 kilómetros, y cuenta con una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros para sus componentes eléctricos.